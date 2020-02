L1 - Le LOSC enchaîne à Angers (analyse et notes)

En ouverture de la 24ème journée de Ligue 1, le Lille OSC a enchaîné une troisième victoire de rang en s'imposant à Angers (0-2). Les Dogues reviennent à hauteur de Rennes.

Ligue 1 - 24e Journée Angers 0 - 20 - 1 Lille 14' V. Osimhen

75' Renato Sanches



LE FAIT DU MATCH

Osimhen sort sur civière. Alors que le LOSC vient de faire le break par l'intermédiaire de Renato Sanches (voir ci-dessous), Victor Osimhen se lance dans une course folle côté gauche. Plus rapide que la défense angevine, l'attaquant nigérian manque finalement son duel face à Butelle... puis s'écroule. Le premier buteur du match, qui devait être remplacé dans les secondes suivantes, s'allonge sur la pelouse et se plaint de la cuisse. Il est finalement évacué sur civière, à une semaine d'affronter l'Olympique de Marseille. Selon les premières informations, un claquage est redouté.

LES BUTS

0-1 (15e) : Osimhen ouvre la marque. Dans le camp lillois, sur le couloir gauche, Reinildo récupère le ballon dans les pieds de Manceau et lance Osimhen d'une longue transversale en profondeur. Parti à la limite du hors-jeu, l'attaquant nigérian s'emmène le ballon et conclut avec un lob parfaitement dosé par dessus Butelle.

0-2 (75e) : Sanches fait le break ! Devant leur surface de réparation, les Lillois récupèrent le ballon. Araujo remonte le terrain et décale Renato Sanches sur sa gauche. Dans la surface angevine, le Portugais fixe Pavlovic avant de déclencher une frappe au premier poteau qui fait mouche.

L'HOMME DU MATCH

R.Sanches (LOSC). Dans une rencontre polluée par beaucoup de déchet de part et d'autre, le milieu portugais, lui, a brillé par sa qualité de transmission (91% de passes réussies, 2 passes clefs) et son activité (102 touches de balle, record du match). Il a conclu sa belle prestation par le but du break.

LES CONSEQUENCES

Comme face à Strasbourg et Rennes, le LOSC n'a pas brillé mais a su être efficace à Angers pour obtenir une troisième victoire de rang qui lui permet de revenir à hauteur de Rennes. Sur l'un de ses premiers ballons, Osimhen a mis son équipe sur les bons rails et a eu plusieurs fois l'opportunité de plier le match. Seule ombre au tableau pour les Dogues, le jeune attaquant a dû quitter la pelouse sur blessure. Déjà privés de Gabriel, André et Xeka, les Lillois pourraient donc se présenter face à l'OM, le week-end prochain, sans leur meilleur buteur.

Alors que la semaine a été agitée par des affaires extra-sportives et la mise en examen du président Saïd Chabane, le SCO Angers a enchaîné une troisième défaite de rang en championnat. Comme la semaine passée face à Monaco, les Angevins se sont procurés plusieurs occasions franches mais se sont montrés bien trop maladroits dans le dernier geste. Il a fallu attendre la 88ème minute de jeu pour voir leur premier et unique tir cadré du match.