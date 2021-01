L1 - Le LOSC fait le nécessaire face au DFCO et prend la tête (analyse et notes)

Maître de son sujet malgré une seconde mi-temps moins aboutie, le Lille OSC a tranquillement disposé du Dijon FCO (1-0), ce dimanche après-midi, lors de la 22ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 22e Journée Lille 1 - 01 - 0 Dijon Y. Yazici 29'



LE FAIT DU MATCH

Jonathan Bamba rate le break. L'heure de jeu vient à peine d'être franchie lorsque Zeki Çelik, dans son couloir droit, déploie un centre parfait à destination de la surface. Seul à l'entrée des six mètres, l'ailier nordiste place alors une tête qui file au-dessus de la cage du but bourguignon (62ème). Avec un peu plus de précision, l'ancien joueur de l'ASSE aurait permis à son équipe de vivre une fin de match tranquille.

LE BUT

1-0 (29ème) : Les Dogues prennent la tête ! Servi en retrait, Bruno Ecuele Manga prend la pression de Yusuf Yazici et perd le ballon à gauche dans sa surface. L'international turc récupère le cuir, évite subtilement la sortie d'Anthony Racioppi et pousse le ballon du pied droit dans la cage vide. C'est le sixième but inscrit cette saison en Ligue 1 par le numéro 12 nordiste.

L'HOMME DU MATCH

Yusuf Yazici (Lille OSC). Auteur du seul but de la rencontre, l'attaquant turc a été le joueur le plus en vue dans cette partie (5 tirs au total). Outre sa réalisation décisive, il a également été influent dans le jeu (2 passes clés, 6 centres) avant d'être remplacé à la 70ème minute par Jonathan Ikoné.

LES CONSÉQUENCES

Sans vraiment forcer son talent, le Lille OSC a remporté un succès court et précieux, le quatrième de rang en championnat. Au classement, les hommes de Christophe Galtier profitent du faux-pas du Paris Saint-Germain à Lorient (défaite 3-2) pour reprendre la première place. Crédités de 48 points, les Dogues comptent deux unités d'avance sur l'OL, deuxième (46 points), et trois sur le PSG, troisième (45 points). Les coéquipiers de José Fonte viseront la passe de cinq sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, mercredi soir (19 heures, Stade Matmut-Atlantique), lors de la 23ème journée.

Inoffensif en première mi-temps, le DFCO a certes montré un meilleur visage après la pause mais les occasions franches ont été inexistantes. Au final, le revers des Bourguignons, qui ont perdu Roger Assalé sur une blessure musculaire à la cuisse (22ème), est logique. Suite à cette défaite, la deuxième de la semaine après celle concédée à Lorient mercredi soir (3-2), les protégés de David Linarès reculent à la dix-neuvième place du classement, bloqués à 15 points. Prochain rendez-vous pour le DFCO : la réception de l'OL, mercredi soir (21 heures, Stade Gaston-Gérard), lors de la 23ème levée.