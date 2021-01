L1 - Le LOSC maîtrise le Stade Rennais et s'offre un très gros coup (analyse et notes)

Dans le très haut du tableau, le Lille OSC a réalisé une très belle opération en s'imposant sur la pelouse du Stade Rennais FC (0-1), ce dimanche après-midi, dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1. Le club nordiste, solide défensivement, a éteint toutes les velléités offensives des Bretons, incapables de trouver la clé.

Ligue 1 - 21e Journée Rennes 0 - 10 - 1 Lille 16' J. David



LE FAIT DU MATCH

Le Stade Rennais se casse les dents sur les Dogues. Dominés en première mi-temps, les Rouge-et-Noir ont affiché un meilleur visage après la pause. Plus incisifs et plus inspirés, les hommes de Julien Stéphan ont alors multiplié les situations dans le camp lillois. Mais les Nordistes, sûrs de leurs forces, sont parvenus à conserver leur court avantage sans trop trembler.

LE BUT

0-1 (16ème) : Lille prend les devants ! Auteur d'une frappe en force du droit, consécutive à un bon décalage de Luiz Araujo, Jonathan David contraint Romain Salin à la parade et obtient un corner. Sur ledit corner, frappé rentrant par Yusuf Yazici, le portier des Rouge-et-Noir détourne le cuir de la main opposée. Le ballon parvient finalement jusqu'à l'attaquant canadien qui, depuis le deuxième poteau, fait mouche d'une frappe du pied gauche à ras de terre. C'est le quatrième but inscrit cette saison en Ligue 1 par le numéro 9 des Dogues.

L'HOMME DU MATCH

Jonathan David (Lille OSC). Auteur du seul but de cette rencontre très tactique, l'attaquant canadien (4 tirs au total, 3 cadrés) commence à faire taire les critiques. Quelques toutes petites minutes après sa réalisation, bien lancé dans la profondeur, il a poussé Nayef Aguerd à la faute et obtenu un penalty (23ème), finalement annulé par la VAR pour un hors-jeu de position (24ème). Remplacé à la 88ème minute par Renato Sanches, qui, en très peu de temps, a affiché toute son aisance technique et sa science de jeu.

LES CONSÉQUENCES

Après sept matches sans défaite, le Stade Rennais FC renoue avec le mauvais goût du revers au terme d'un match inégal. En manque d'idée sur le plan offensif (2 tirs cadrés sur 11), les Rouge-et-Noir restent bloqués à la cinquième place du classement (36 points) suite à cette défaite. Les hommes de Julien Stéphan chercheront à rebondir sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, samedi soir prochain (21 heures, Stade Vélodrome) à l'occasion de la 22ème journée de Ligue 1, dans un autre duel déjà décisif dans la course aux accessits.

Solides défensivement, les Dogues repartent de Bretagne avec un succès mérité et précieux. En fin de match, les hommes de Christophe Galtier auraient même pu faire le break avec un peu plus de réussite sur deux situations chaudes de Timothy Weah (80ème, 82ème). Grâce à cette courte victoire, le LOSC conforte sa deuxième place au classement (45 points) et revient à hauteur du Paris Saint-Germain. Sur une série de trois succès de rang, les Nordistes viseront la passe de quatre face au Dijon FCO, dimanche prochain (17 heures, Stade Pierre-Mauroy), lors de la 22ème levée.