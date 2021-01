L1 - Le LOSC rebondit en maîtrisant Nîmes (résumé et notes)

Surpris mercredi à la maison par Angers (1-2), le Lille OSC a renoué avec le bon goût de la victoire en s'imposant sur la pelouse du Nîmes Olympique (0-1), ce samedi soir lors de la 19ème journée de Ligue 1. Burak Yilmaz a inscrit l'unique but d'une rencontre bien terne. À l'issue de ce court succès, le LOSC conforte sa troisième place (39 points), à un point du leader lyonnais. Le club gardois, lui, reste lanterne rouge (12 points).

Pour des raisons sensiblement différentes, les deux équipes étaient dans l'obligation de s'imposer en ce samedi soir. Les Crocos, derniers au classement, se devaient impérativement de prendre des points pour continuer à croire en un possible maintien mais aussi, et surtout, calmer un peu leurs supporters, de plus en plus vindicatifs. Les Dogues, quant à eux, voulaient rebondir après la défaite inattendue concédée à la maison face au SCO Angers mercredi soir (1-2). Sous pression, les deux équipes ont finalement livré une rencontre sans saveur aux Costières.

Le premier acte a ainsi été très décevant, avec de nombreuses imprécisions techniques. Mais le LOSC a su trouver la faille sur une demi-occasion. À la suite d'un ballon mal repoussée par Lucas Deaux, consécutif à un centre déployé par Jonathan Bamba, l'indispensable Burak Yilmaz a fait mouche d'une frappe décochée depuis les six mètres (0-1, 29ème). Menés, les protégés de Jérôme Arpinon ont tenté de réagir avant la pause. Mais, en manque de justesse technique et d'idées, ils n'ont jamais su se montrer dangereux.

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre n'a pas changé. Le LOSC, plus habile sur le plan technique, est même passé tout près du break, sur une nouvelle tentative de Burak Yilmaz, bien détournée par Baptiste Reynet (56ème). Se dirigeant vers une nouvelle défaite, le Nîmes Olympique a poussé en fin de match pour tenter de recoller. En vain. Mattéo Ahlinvi, après un bon travail de Zinedine Ferhat et une subtile déviation signée Haris Duljevic, a eu une jolie occasion d'égaliser mais a complètement raté sa frappe, pourtant seul aux 20 mètres (89ème).