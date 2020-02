L1 - Le LOSC renverse Strasbourg et retrouve le sourire (analyse et notes)

Après deux défaites consécutives, le LOSC s'est donné de l'air en renversant Strasbourg ce samedi (1-2), lors de la 22ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 22e Journée Strasbourg 1 - 21 - 0 Lille A. Thomasson 12'

65' Gabriel

80' V. Osimhen (P.)



LE FAIT DU MATCH

Un LOSC à deux visages. Après deux défaites consécutives en championnat et une élimination face à une National 2 en Coupe de France, le LOSC était toujours malade en première période. Sur une erreur malheureuse, Sanches a offert l'ouverture du score à Strasbourg (voir ci-dessous), les erreurs de transmissions se multipliaient et ont fait naître de la tension chez les Dogues. Remobilisés au retour des vestiaires, notamment après une prise de parole de José Fonte, les Lillois ont retrouvé leurs esprits et ont pris le contrôle du match. Ces derniers ont confisqué le ballon et sont parvenus à renverser le match grâce à une justesse retrouvée.

LES BUTS

1-0 (12e) : L'erreur de Sanches ! Après une action strasbourgeoise, Maignan récupère le ballon et relance court sur Sanches. Devant sa surface de réparation, le Portugais glisse et perd le ballon. Thomasson, qui rôdait dans la zone, surgit et place une frappe du droit hors de portée de Maignan qui n'avait pas eu le temps de se replacer.

1-1 (65e) : Gabriel égalise ! Sanches joue rapidement un corner au sol avec Ikoné. L'attaquant lillois centre du gauche et trouve Gabriel, venu couper au premier poteau. Le défenseur central place une tête piquée croisée qui fait mouche.

1-2 (79e) : Osimhen donne l'avantage au LOSC ! A peine entré en jeu, Araujo déclenche une volée du gauche. Son tir est contré par la main de Carole dans la surface : penalty en faveur de Lille. Parti du bon côté, Sels dévie la frappe d'Osimhen mais le ballon finit quand même sa course au fond des buts.

L'HOMME DU MATCH

V.Osimhen (LOSC). L'attaquant nigérian n'a pas livré une prestation grandiose mais il a été le principal atout offensif des Dogues. Après avoir touché la barre en première période, il a pris ses responsabilités pour transformer un penalty décisif en faveur de son équipe.

LES CONSEQUENCES

Le LOSC renoue avec la victoire en championnat et se replace. Loin d'être brillants en Alsace, les Dogues ont eu le mérite de réagir au retour des vestiaires, après une première période manquée. Plus présents dans les duels, ils ont aussi pu s'appuyer sur l'apport des entrants, avec notamment une passe décisive pour Ikoné et une frappe d'Araujo menant au penalty. Avec ce succès, le LOSC remonte à la 4ème place.

Comme à Monaco la semaine passée, les Strasbourgeois ont misé sur leur organisation et ont exploité les erreurs lilloises pour prendre les devants. Toutefois, ils ont davantage reculé en seconde période et ont manqué de concentration sur l'égalisation. Avec ce revers, ils glissent à la 9ème place.