L1 - Le LOSC répond aux critiques par un carton à Lorient (analyse et notes)

Après son match nul face au Stade Brestois 29 (0-0) puis sa défaite contre l'Ajax Amsterdam (1-2), le Lille OSC a très bien réagi en s'imposant sur la pelouse du FC Lorient (1-4), ce dimanche après-midi. Grâce à ce large succès glané dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1, les Dogues reprennent la tête du classement et envoient un sérieux message à la concurrence. Le club breton, de son côté, stagne à la dix-huitième place, celle de barragiste.

Ligue 1 - 26e Journée Lorient 1 - 41 - 2 Lille J. Hergault 23'

LE FAIT DU MATCH

Le LOSC perd un peu le fil de son match mais peut compter sur le talent de ses individualités ! Au retour des vestiaires, les Dogues ont eu un peu de mal à se remettre dans leur rencontre et ont été bousculés par des Bretons plus mordants et même dangereux sur une belle tête de Julien Laporte (54ème). Un léger coup de mou qui n'a finalement duré qu'un tout petit quart d'heure, le temps que Jonathan Ikoné, d'un magnifique coup-franc enroulé du pied gauche (59ème), ne vienne sceller le sort du match.

LES BUTS

0-1 (21ème) : Le LOSC prend les devants ! Sur la droite de la surface, Zeki Çelik récupère le cuir puis crochète Yoane Wissa. Jonathan David, au contact de son coéquipier turc, déclenche alors une demi-volée du pied gauche. Sa tentative, contrée du pied gauche par Andreaw Gravillon, termine dans le but de Matthieu Dreyer.

1-1 (23ème) : Le FCL recolle rapidement ! Après une mauvaise relance signée Sven Botman, Terem Moffi réalise un bon travail de fixation avant de décaler Jérôme Hergault dans le couloir gauche. Sans contrôle, le latéral enroule parfaitement sa frappe du droit et trouve le petit filet opposé de Mike Maignan. C'est le tout premier but inscrit cette saison en Ligue 1 par le numéro 14 du FCL, sur la première passe décisive de l''exercice de Terem Moffi.

1-2 (38ème) : Les Dogues reprennent la tête ! Profitant d'un mauvais dégagement d'Enzo Le Fée, José Fonte récupère le cuir aux abords de la surface lorientaise. Le défenseur central et capitaine des Dogues déclenche alors une frappe puissante et croisée du pied droit qui vient se loger dans l'angle gauche du but breton. C'est la deuxième réalisation marquée en cet exercice 2020-2021 par le Lusitanien.

1-3 (59ème) : Lille s'envole ! Fauché par Yoane Wissa aux abords de la surface, Xeka obtient un très bon coup-franc face au but lorientais. D'une magnifique frappe enroulée du pied gauche, qui passe au-dessus du mur breton, Jonathan Ikoné envoie le cuir dans l'angle droit du but de Matthieu Dreyer. Une délicieuse caresse qui permet à l'ancien joueur du Paris Saint-Germain d'inscrire son quatrième but de la saison en championnat.

1-4 (90ème+1) : Le LOSC alourdit la marque ! Luiz Araujo lance parfaitement Yusuf Yazici dans la profondeur. L'international turc aspire deux défenseurs et décale vers la gauche sur Domagoj Bradaric. À la suite d'un bon contrôle, le latéral gauche croate se fend d'une lourde frappe du gauche qui ne laisse aucune chance à Matthieu Dreyer. Premier but de la saison pour le numéro 29 des Dogues, sur la cinquième offrande de Yusuf Yazici.

L'HOMME DU MATCH

José Fonte (Lille OSC). Le capitaine lillois a rendu une très grosse copie sur la pelouse du Stade du Moustoir. Auteur d'un très joli but (38ème), son tout premier inscrit du pied sous la tunique des Dogues, l'axial portugais a également été impeccable sur le plan défensif. Son énorme intervention dans les pieds de Terem Moffi (72ème) a mis un terme aux minces espoirs de retour bretons.

LES CONSÉQUENCES

Malgré sa très belle série de 5 matches de rang sans défaite (3 victoires, 2 nul) et une confiance retrouvée, le FCL n'a rien pu faire face à la belle machine nordiste. Dominés dans les grandes largeurs, les hommes de Christophe Pélissier renouent avec le mauvais goût de la défaite et restent à la dix-huitième place du classement (18 points).

À Lorient, un adversaire pourtant en forme, le LOSC a remis les pendules à l'heure avec un large et probant succès. Les Dogues, qui ont dégagé une très grosse force collective, enchaînent un septième succès de rang à l'extérieur en championnat (une première dans l'histoire du club) et reprennent la tête du classement (58 points).