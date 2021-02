L1 - Le LOSC reste en rade contre Brest (analyse et notes)

Après six victoires de rang, les Dogues du Lille OSC ont perdu de leur mordant. Ce dimanche après-midi, à l'occasion de la 25ème journée de Ligue 1, les Nordistes ont balbutié leur football et concédé un triste nul face au Stade Brestois 29 (0-0). Le LOSC reprend certes la tête devant le PSG, mais ne compte plus qu'un point d'avance sur lui.

Ligue 1 - 25e Journée Lille 0 - 00 - 0 Brest

LE FAIT DU MATCH

Les Dogues manquent de justesse et d'idée. Dominateurs, les joueurs nordistes ont été bien trop imprécis pour inquiéter des Bretons repliés en défense. En première mi-temps, les protégés de Christophe Galtier n'ont cadré aucun tir (sur quatre tentatives). Lors du second acte, le réveil, attendu, n'a pas vraiment eu lieu. Là encore, les Lillois n'ont pas trouvé le cadre de la cage de Sébastien Cibois qui, hormis un but refusé à Jonathan David pour une faute de main de José Fonte (67ème), a passé une après-midi plutôt tranquille. Malgré les différents changements offensifs opérés par son entraîneur (entrées de Yusuf Yazici et Timothy Weah à la 61ème, de Renato Sanches à la 71ème, puis d'Isaac Lihadji à la 90ème), malgré une possession de balle largement à son avantage, le LOSC n'a jamais été en mesure d'élever son niveau de jeu, ni de vraiment changer de rythme, pour arracher un succès pourtant capital dans la course au titre.

L'HOMME DU MATCH

Brendan Chardonnet (Stade Brestois 29). Souvent critiqué pour sa défense, le club breton a cette fois pu compter sur une arrière-garde très solide et très concentrée dans le Nord de la France. Le leader de cette défense, Brendan Chardonnet, a rendu une copie très propre. Infranchissable (8 dégagements, 2 tirs bloqués, 2 interceptions), il n'a laissé que des miettes aux attaquants lillois.

LES CONSÉQUENCES

La belle série du LOSC a pris fin. Après six succès consécutifs, les coéquipiers de José Fonte n'ont pu faire mieux qu'un triste match nul et vierge face à un Stade Brestois discipliné et accrocheur. Émoussés physiquement et incapables d'accrocher le cadre (0 tir cadré sur 13 tentatives, une première cette saison), les Dogues ont rendu une pâle copie et devront se contenter d'un tout petit point. Celui-ci leur permet toutefois de reprendre la tête du classement (55 points), une longueur devant le PSG, deuxième (54 points), et trois devant l'OL, troisième (52 points).

Solide défensivement, le Stade Brestois repart de Lille avec un bon point et en est désormais à trois matches de rang sans défaite en championnat (1 victoire, 2 nuls). Suite à ce résultat de parité, les hommes d'Olivier Dall'Oglio, qui ont même eu la plus grosse - la seule - occasion de la partie sur une frappe croisée de Romain Perraud bien détournée par Mike Maignan (34ème), confortent leur douzième place au classement (31 points).