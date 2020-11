L1 - Le LOSC s'amuse face à Lorient (analyse et notes)

Le LOSC s'est amusé, ce dimanche soir, face à Lorient. Grâce à un énorme Yazici, les Dogues s'imposent 4-0. À noter, aussi, le premier but, enfin, de Jonathan David, qui a beaucoup apporté ce soir.

Ligue 1 - 11e Journée Lille 4 - 01 - 0 Lorient Y. Yazici 29'

Y. Yazici 51'

Luiz Araujo 57'

J. David 89'



LE FAIT DU MATCH

Yusuf Yazici domine Lorient. Excellent en Europa League, où il reste sur deux triplés consécutifs, le Turc a encore réalisé un superbe match, cette fois en Ligue 1. Auteur d'un doublé, il a aussi délivré une belle passe décisive pour Araujo. Laissé complètement libre par la défense lorientaise, aux abonnés absents, il a distillé de très bons ballons (7 passes clés, 82% de passes réussies) et a touché 73 ballons.

LES BUTS

1-0 (29ème) : après une séquence à droite, Lille renverse le jeu côté gauche en direction de Jonathan Bamba. Le numéro 7 lillois, à l'arrêt, adresse une superbe passe pour Yazici, seul dans la surface à la limite du hors-jeu. Le Turc contrôle le ballon avant de tromper Nardi d'une frappe du gauche.

2-0 (51ème) : Lille récite son football sur le deuxième but. Jonathan Bamba percute dans l'axe et sert Jonathan David côté gauche de la surface. Le Canadien, qui part dans le dos de Laporte, centre en une touche pour Yazici, qui reprend du gauche pour tromper le portier lorientais.

3-0 (57ème) : le LOSC enfonce le clou et scelle la fin de match ! Sur une mauvaise relance des Merlus, Xeka récupère et sert Yazici dans l'axe. Le double buteur obtient un contre favorable après une passe tentée pour David et remet directement pour Araujo, qui déboule dans la surface. Le Brésilien ouvre son pied gauche pour marquer.

4-0 (90+1ème) : Jonathan David marque enfin ! Le Canadien, en panne sèche depuis son arrivée dans le Nord, est enfin récompensé de ses efforts. Servi par Lihadji dans la surface, il évite le défenseur, fait une feinte de frappe et frappe du gauche pour tromper Nardi.

L'HOMME DU MATCH

Jonathan David (LOSC) : attendu au tournant après son gros transfert en provenance de Genk, l'attaquant du LOSC a réalisé son match référence sous ses nouvelles couleurs. En plus de son but en toute fin de match, le Canadien a multiplié les grosses occasions face à Paul Nardi (16ème, 51ème, 60ème). David a aussi touché le poteau à la 42ème minute et délivré une passe décisive bien sentie pour Yazici (50ème). Bref, le numéro 9 des Dogues monte en pression.

LES CONSÉQUENCES

Le LOSC se rattrape bien après sa défaite surprenante, il y a deux semaines, contre Brest. Face à des Lorientais dépassés, les Dogues se sont amusés, portés par un excellent Yusuf Yazici. Une victoire qui apporte une grosse confiance avant de retrouver le Milan AC jeudi. Le LOSC retrouve son fauteuil de dauphin ce soir et Jonathan David marque enfin !

Côté lorientais, le match a été des plus difficiles. Totalement dépassés par leurs adversaires, les hommes de Christophe Pélissier inquiètent et sont à une place dangereuse de barragiste. Il faudra se remettre la tête à l'endroit avant d'affronter Montpellier au Moustoir dimanche prochain.