L1 - Le LOSC s'offre l'OL et creuse l'écart dans la course au podium (résumé et notes)

Grâce à une prestation parfaitement maîtrisée, le LOSC s'est offert l'Olympique Lyonnais (1-0) en clôture de la 28ème journée de Ligue 1 et creuse l'écart avec les Gones dans la course à la Ligue des Champions.

Ligue 1 - 28e Journée Lille 1 - 01 - 0 Lyon L. Rémy 33'



Au stade Pierre Mauroy, Lillois et Lyonnais se retrouvaient pour un duel déterminant en vue du sprint final en championnat. Ce troisième affrontement cette saison entre les deux formations était également la belle puisque le LOSC était allé s'imposer à Lyon début décembre (0-1) avant que les Gones ne prennent leur revanche en Coupe de la Ligue le 21 janvier (2-2, 4 t.a.b 3). Et à l'arrivée, ce sont les Dogues qui ont frappé un grand coup en dominant la bande à Rudi Garcia (1-0). La conséquence majeure de ce résultat est la relégation de l'OL à dix points du podium à dix journées de la fin. Autant dire que les Lyonnais n'auront plus le droit à l'erreur et devront livrer une grande prestation à Rennes à la fin du mois (21 mars) s'ils veulent maintenir un infime espoir de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

A la pause, les Rhodaniens étaient menés au score et ce de manière fort logique tant Ikoné et consorts les ont asphyxiés. Pourtant, l'entame de match laissait dubitatif. Le jeu était particulièrement haché en raison des fautes à répétition. Décidés à imposer une grosse intensité mêlée à une forte agressivité, les Dogues ont souvent été réprimandés pour leurs excès d'engagement, à l'image d'une charge de Sanches dans le dos de Guimaraes après quelques minutes, histoire d'afficher la couleur. Face au 3-5-2 lyonnais, les Lillois ont imposé un pressing incessant à la récupération et ont parfaitement bloqué les couloirs. Ces derniers ont également harcelé Bruno Guimaraes, organisateur du jeu rhodanien lors des derniers matchs. Impressionnant de justesse et de simplicité lors de ses premières apparitions, le Brésilien a souffert dans l'impact et n'a pu faire ressortir son équipe qui a eu énormément de peine à franchir la ligne médiane.

Acculés, les Lyonnais n'ont pu contenir les attaquants lillois. La première alerte est intervenue sur un centre puissant de Celik dans la boîte, mais Rémy n'a pu enchaîner (7e). Une poignée de secondes plus tard, Ikoné, qui n'a pas été le dernier pour donner le tournis aux défenseurs, a résisté au retour de Guimaraes et son tir est venu raser le poteau gauche de Lopes (8e). Arme fatale du LOSC depuis le début de l'année 2020, Loïc Rémy a confirmé sa forme du moment. Après un premier essai manqué sur une ouverture lumineuse de Sanches (24e), l'attaquant lillois a puni son ancien club. Après un double une-deux entre Sanches et Bamba, Rémy a fait le pas de retrait et a été trouvé. Son tir assuré en première intention n'a laissé aucune chance à Lopes (34e). En seconde période, le numéro 9 lillois a eu la balle du break au bout du pied après un coup-franc joué rapidement de manière fort astucieuse, mais il s'est emmêlé les pinceaux et n'a pu reprendre (66e).

Lyon sans réaction

Point positif dans le jeu lors des dernières sorties, les Lyonnais ont été méconnaissables à la relance. Pris à la gorge par des Lillois constamment sur leurs talons, Aouar et ses coéquipiers se sont entêtés à repartir court mais n'y sont que rarement parvenus. Cette obstination leur a même parfois porté préjudice et à trop tendre le bâton pour se faire battre, les Gones ont bien failli en subir les conséquences. C'est pourtant sur une action partie de loin qu'Ikoné est passé proche du second but. Après une excellente récupération de Celik à l'origine de l'action, le natif de Bondy s'est joué de Denayer avant de décocher une frappe croisée qui s'est écrasée sur le poteau (51e) ! Après cette tentative, les débats se sont un peu plus équilibrés, notamment en raison de la baisse d'intensité dans le pressing lillois.

A l'exception d'une reprise de volée de Guimaraes passée non loin du poteau d'un Maignan resté sur place sur le coup (61e), les Gones n'ont pas trouvé l'énergie nécessaire pour revenir au score. Suite à un sublime numéro devant Bradaric, Traoré a pourtant eu la balle de l'égalisation au bout du pied dans le temps additionnel, mais son tir s'est envolé au dessus de la barre (90e+2). Avec seulement deux tirs cadrés sur la totalité du match (aucun en seconde mi-temps), les hommes de Rudi Garcia ont paru sans solution lors de ce match déterminant pour la fin de la saison. De plus, le tableau est d'autant plus noir pour les Lyonnais puisqu'ils ont perdu leur capitaine Jason Denayer sur blessure, touché au niveau de l'aine. Alors qu'ils avaient l'occasion de revenir à trois points du LOSC, les joueurs de l'OL s'endormiront ce dimanche à neuf points et à la septième place. Leur adversaire, lui, garde le rythme imposé par le Stade Rennais et réduit l'écart avec l'OM en revenant à sept points.