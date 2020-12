L1 - Le LOSC s'offre tranquillement le DFCO et conforte sa place de leader (analyse et notes)

Ultra-dominateurs, les Dogues du Lille OSC ont logiquement pris le dessus sur le Dijon FCO (0-2), ce mercredi soir, lors de la 15ème journée de Ligue 1. Avec ce succès, le club nordiste conforte sa place de leader au classement et met la pression sur le PSG, qu'il accueillera dimanche soir en clôture de la 16ème levée.

Ligue 1 - 15e Journée Dijon 0 - 20 - 1 Lille 19' Y. Yazici

93' T. Weah



LE FAIT DU MATCH

Lille était au-dessus du lot. Sur le papier, cette affiche entre le leader du classement et la lanterne rouge était déséquilibrée. Sur le terrain, ce fut aussi le cas. Les Nordistes, auteurs d'une très belle entame de match, ont rapidement pris les devants dans cette partie et ont ensuite tranquillement maîtrisé les débats. Le DFCO, malgré sa bonne volonté, n'a jamais été menaçant.

LES BUTS

0-1 (19ème) : Le LOSC concrétise son temps fort et prend la tête ! Lancé dans le dos de la défense dans le couloir droit, Zeki Çelik lève la tête et déploie une passe en retrait à ras de terre parfaite pour Yusuf Yazici. Du pied gauche, le numéro 12 des Dogues fait mouche et trompe Anthony Racioppi. C'est le cinquième but inscrit cette saison en Ligue 1 par l'international turc, son onzième toutes compétitions confondues.

0-2 (90ème+3) : Le break pour les Dogues ! Sur une touche de Sacha Boey, Jonathan Panzo rate totalement son dégagement. Timothy Weah en profite pour récupérer le cuir, contrôler et expédier une frappe puissante de l'extérieur du pied droit dans la lucarne d'Anthony Racioppi. C'est le tout premier but inscrit cette saison en Ligue 1 par le numéro 22 des Dogues.

L'HOMME DU MATCH

Yusuf Yazici (Lille OSC). Passé tout près d'une ouverture du score précoce, sur une frappe en angle fermé bien repoussée par Anthony Racioppi (6ème), l'international turc (27 sélections, 1 but) est parvenu à concrétiser son début de match intéressant par un but, son cinquième de l'exercice. Outre cette belle réalisation, l'ancien joueur de Trabzonspor a livré une partie solide en Bourgogne et a été le joueur le plus en vue (8 centres, 1 passé clé, 1 grosse occasion créée) ainsi que le plus menaçant (4 tirs au total, 3 cadrés). Visiblement touché à la hanche, il a été remplacé à la 84ème minute par Isaac Lihadji.

LES CONSÉQUENCES

Face au leader, le DFCO a fait ce qu'il a pu mais cela s'est avéré insuffisant pour faire perdurer une série d'invincibilité qui se stoppe donc à trois matches (1 victoire, 2 nuls). Suite à ce revers, le club bourguignon reste vingtième et bon dernier (9 points). Prochain rendez-vous : la 16ème journée avec la réception de l'AS Monaco, dimanche après-midi (15 heures, Stade Gaston-Gérard),

Soirée parfaite pour le LOSC, facile vainqueur d'un Dijon combatif mais inférieur. Grâce à cette victoire méritée, les Dogues conservent et confortent leur place de leader au classement (32 points). Une bonne préparation, en somme, à quelques jours de la réception très attendue du Paris Saint-Germain, dimanche soir (21 heures, Stade Pierre-Mauroy), en clôture de la 16ème levée.