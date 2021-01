L1 - Le LOSC se prend les pieds dans le tapis contre Angers (résumé et notes)

Le Lille OSC a raté sa première sortie de la nouvelle année 2021. Ce mercredi soir, à l'occasion de la 18ème journée de Ligue 1, les Dogues ont été surpris par le SCO Angers (1-2). Romain Thomas, auteur d'un doublé, son premier en presque quatre ans, a été le grand bonhomme de cette rencontre.

Ligue 1 - 18e Journée Lille 1 - 21 - 2 Angers B. Yilmaz 42'

5' R. Thomas

10' R. Thomas



Pour leur première rencontre de l'année civile 2021, les Dogues ont connu un très sérieux retard à l'allumage. Le SCO Angers, déterminé à frapper un grand coup pour confirmer sa belle fin de 2020, ne s'est pas fait prier pour en profiter. Sur un centre mal dégagé par la défense nordiste, Romain Thomas a fait mouche depuis l'entrée de la surface, d'une frappe enveloppée du pied gauche (0-1, 6ème). Auteurs d'un début de match idéal, les protégés de Stéphane Moulin ne se sont pas arrêtés en si bon chemin et moins de cinq minutes plus tard, Romain Thomas, encore lui, s'est offert un doublé inattendu en coupant d'une tête puissante un corner au premier poteau. Malgré la présence de Reinildo sur sa ligne, le ballon a fini sa course dans les filets d'un Mike Maignan impuissant (0-2, 11ème). Cueillis à froid, les hommes de Christophe Galtier ont alors tenté de réagir, mais sans vraiment parvenir à mettre en danger des Angevins appliqués et bien organisés. Finalement, une erreur de Pierrick Capelle a relancé les débats, peu avant la pause. Sur celle-ci, Jonathan Bamba a très bien décalé Burak Yilmaz, qui, après une feinte de frappe qui a éliminé deux défenseurs, a marqué d'un tri croisé au sol (1-2, 42ème).

Le LOSC pousse, Angers tient bon

Après la pause, le LOSC a affiché de meilleures intentions et Burak Yilmaz s'est très rapidement vu refuser l'égalisation pour une faute de main d'un Jonathan David encore en-dedans (48ème). Un très léger mieux pour les Dogues, donc, qui ont ensuite flirté avec la correctionnelle. En effet, peu avant l'heure de jeu, le SCO a eu le ballon du break mais Pierrick Capelle, décidément bien malchanceux dans le Nord de la France, n'a pas attrapé le cadre sur sa frappe en force du pied gauche (57ème). Ce gros raté s'est finalement avéré sans conséquence puisque le club visiteur est parvenu, en tremblant un petit peu, à conserver son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Le LOSC, qui a trouvé la barre transversale sur un coup-franc botté par Burak Yilmaz (78ème) puis est tombé sur un Paul Bernardoni décisif devant Jonathan Ikoné (90ème+6), commence bien mal 2021 avec une défaite à la maison, une première depuis janvier 2020. Suite à ce revers malvenu, les Dogues reculent à la troisième place du classement (36 points), doublés par le Paris Saint-Germain (36 points également). Le SCO, de son côté, débute la nouvelle année comme il avait fini la précédente, à savoir par une victoire de prestige contre un gros du championnat. Au classement, Angers s'installe à la septième position (30 points) et peut légitimement se mettre à rêver.