L1 - Le LOSC surclasse Bordeaux et garde sa place de leader (analyse et notes)

Le LOSC s'impose face aux Girondins de Bordeaux (0-3) lors d'une rencontre comptant pour la 23ème journée de Ligue 1. Les Lillois s'imposent grâce à des buts de Yusuf Yazici (54ème), Timothy Weah (66ème) et Jonathan David (89ème) .

LE FAIT DU MATCH

Un but litigieux. Après une première mi-temps assez partagée, le LOSC ouvre rapidement le score seulement neuf minutes après le début de la seconde période. Un but qui arrive grâce à un long dégagement très précis de Mike Maignan qui lance en profondeur Bamba. L'ailier gauche lillois remporte son duel avec Paul Baysse grâce à un contrôle assez ambigu puis vient servir Yazici qui marque. Après plusieurs minutes à analyser, la VAR valide le but sans demander à l'arbitre de la rencontre de vérifier les images. Sur l'un des deux seuls plans mis à disposition par Téléfoot, il semble que Jonathan Bamba touche le ballon du bras sur son duel avec le défenseur bordelais. Il est difficile d'affirmer que cette décision était mauvaise, mais celle de ne pas demander à Mikael Lesage de vérifier par lui-même la vidéo l'était.

LES BUTS

0-1 (54ème) : Ouverture du score de Lille ! Sur un très long dégagement de Maignan, Paul Baysse lit mal la trajectoire du ballon ce qui profite à Jonathan Bamba. Au duel avec le défenseur bordelais, l'ailier lillois déborde sur la gauche et prend de vitesse son adversaire avant de pénétrer dans la surface bordelaise. Il sert en retrait Yusuf Yazici qui place un ballon puissant sous la barre transversale de Benoit Costil. Imparable.

0-2 (66ème) : Lille double la mise ! Jonathan David part en contre-attaque et lance Araujo dans la profondeur. Le Brésilien fonce seul au but, fixe Costil avant de servir Timothy Weah sur sa droite qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

0-3 (89ème) : Lille s'envole ! Ikoné transperce la défense bordelaise puis lance parfaitement Jonathan David. L'international canadien trompe Costil grâce à un limpide plat du pied.

L'HOMME DU MATCH

Yusuf Yazici, l'élégance. L'international turc était intenable ce soir et a livré une prestation très solide. Le milieu de terrain de 24 ans a porté son équipe en prenant à son compte le jeu des Dogues. L'ancien joueur de Trabzonspor était au-dessus du lot et rayonnait sur la pelouse du Matmut Atlantique. Il a réussi par son bagage technique et la qualité de ses passes à mettre en danger la défense bordelaise et casser les lignes adverses. Yazici s'est même offert un but en profitant d'un très bon ballon de Jonathan Bamba.

LES CONSÉQUENCES

Les Girondins de Bordeaux enchainent une seconde défaite consécutive et continuent de s'éloigner des places européennes. Les hommes de Jean-Louis Gasset restent dans la première partie de tableau (10ème, 32 points) mais comptent dix points de retard sur la quatrième place.

Le LOSC prend trois points importants dans sa course au titre et conserve sa place de leader (1er, 51 points) grâce à cette victoire. Les Dogues prennent cinq points d'avance sur l'Olympique Lyonnais et mettent le Paris Saint-Germain à six points.