L1 - Le LOSC tombe à Brest et n'est plus invincible (résumé et notes)

Le Lille OSC n'est plus invaincu ! Ce dimanche après-midi, à l'occasion de la 10ème journée de Ligue 1, les Dogues ont concédé leur toute première défaite de la saison en s'inclinant sur la pelouse du Stade Brestois (3-2). Menés de trois buts, les Nordistes, émoussés après leur exploit de jeudi à Milan en Ligue Europa, se sont réveillés trop tard pour revenir sur une formation bretonne étonnante.

Ligue 1 - 10e Journée Brest 3 - 23 - 1 Lille R. Pierre-Gabriel 15'

R. Perraud 19'

I. Cardona 41'

48' B. Yilmaz (P.)

57' B. Yilmaz



Trois jours après leur exploit retentissant sur la pelouse du Milan AC (0-3) en Ligue Europa, les Dogues ont eu du mal à relancer la machine sous le beau soleil breton. Dès le coup d'envoi, les hommes de Christophe Galtier ont été pris à la gorge par des Brestois déterminés à mettre fin à une série de trois défaites de rang. Bien servi par Steve Mounié, Romain Faivre a ainsi rapidement décoché la toute première banderille de la rencontre, de la tête, contraignant Mike Maignan à la parade (5ème). Mordants, les Bretons ont finalement fait mouche sur leur deuxième occasion. Sur un très bon centre déployé par Romain Perraud, Ronaël Pierre-Gabriel s'est envolé plus haut que la défense lilloise pour ouvrir la marque de la tête (1-0, 15ème). Passeur décisif sur le premier but, Romain Perraud s'est mué en buteur à peine cinq petites minutes plus tard, d'une belle demi-volée du pied gauche (2-0, 19ème).

Cueillis à froid, les Dogues ont ensuite pu compter sur un bon Mike Maignan pour rester dans la partie. Le dernier rempart lillois, déjà battu à deux reprises, s'est d'abord interposé sur une nouvelle frappe du gauche de Romain Perraud (29ème). Puis, quelques secondes plus tard, sur une double occasion à mettre au crédit d'Irvin Cardona, l'international tricolore a été sauvé par Jérémy Pied avant de repousser le danger tant bien que mal (30ème). Passé tout près de la correctionnelle, le LOSC a alors tenté de réagir et a affiché un peu de mieux. Mais Brest, intenable sur le billard de Francis-Le Blé, a finalement creusé un peu plus l'écart sur une magnifique tête lobée signée Irvin Cardona, consécutive à un bon centre de Steve Mounié (3-0, 42ème). Quelques secondes avant la pause, les Nordistes ont toutefois timidement relevé la tête et relancé quelque peu les débats sur un penalty obtenu par José Fonte et transformé par Burak Yilmaz (3-1, 45ème+3).

Après la pause, qui a vu les entrées de Reinildo, Xeka et Isaac Lihadji, les Lillois ont affiché de meilleures intentions. Positionnés très haut dans le camp brestois, les Dogues ont alors encore réduit l'écart grâce à l'inévitable et indispensable Burak Yilmaz, auteur d'un doublé sur un service de son compatriote Yusuf Yazici (3-2, 57ème). Revenu à un tout petit but au tableau d'affichage, le LOSC a ensuite continué sur sa belle lancée et Isaac Lihadji, en angle fermé, a sollicité Gautier Larsonneur (60ème). Jonathan Bamba, décevant jusque-là, s'est essayé de loin peu après, mais Brendan Chardonnet s'est interposé pour expédier le cuir en corner (69ème). Dans un gros temps fort, les Dogues n'ont cessé de pousser pour arracher le nul et conserver leur invincibilité (15 matches sans défaite, toutes compétition confondues).

À deux reprises, Burak Yilmaz est ainsi passé tout près du triplé. Sur une frappe enroulée de l'intérieur du pied droit, l'avant-centre turc s'est d'abord heurté à un Gautier Larsonneur vigilant (83ème). Puis, sur une reprise du gauche à la réception d'un centre venu de la droite, le poteau s'est mis en travers de sa route (90ème). Rageant pour le LOSC, qui, malgré cette belle réaction en seconde mi-temps, concède en Bretagne son tout premier revers de la saison. Toujours deuxièmes du classement (19 points), les hommes de Christophe Galtier laissent filer le Paris Saint-Germain en tête (25 points) et ne comptent plus qu'une toute petite unité d'avance sur Rennes (3ème, 18 points) et l'OM (4ème, 18 points, un match en moins). De son côté, le Stade Brestois, réaliste puis solide, s'offre une victoire de prestige ainsi qu'une bonne bouffée d'oxygène dans la seconde moitié de tableau.