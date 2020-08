L1 - Le maire de Lens fracasse le PSG après le report du match

Dans un communiqué cinglant, Sylvain Robert, le maire du RC Lens, a fracassé le PSG après le report du match face à Lens, initialement programmé ce week-end. Le politicien s'indigne de la décision de la Ligue qui, selon lui, nuit aux supporters du RC Lens.

"Dans un monde où tout irait bien, le Paris Saint-Germain aurait remporté la Ligue des champions ce week-end, récupéré physiquement en fêtant sa victoire, Thomas Tuchel présenterait la composition de l'équipe avant le départ pour Lens (...) Dans la réalité, le PSG a perdu la finale de la Ligue des champions et à défaut de parader pour sa prochaine rencontre de championnat, souhaite le report du match face au Racing Club de Lens pour récupérer physiquement... Comment expliquer aux supporters sang et or qu'ils devront se déplacer en semaine pour supporter leur équipe parce que le PSG frustré par sa défaite sollicite un report du match? Les supporters expliqueront sans doute à leur entreprise qu'il faut décaler leur journée de travail du 11 septembre pour récupérer du match... Pas certains que ça ait le même effet! Soyons sérieux, on joue la Ligue 1 Uber Eat, pas la Ligue 1 PSG" a-t-il rédigé. Pour rappel, la rencontre est désormais fixée au 10 septembre.