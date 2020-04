L1 - Le meilleur joueur de la dernière décennie selon Sagnol est...

Durant ses quatre années passées au Paris Saint-Germain, entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimovic (38 ans) a fortement marqué les fans des Rouge-et-Bleu. Mais pas que. Avec 113 buts inscrits et 37 passes décisives distillées en 122 matches de championnat, l'attaquant suédois a clairement posé son empreinte sur la France et la Ligue 1, dont il a été élu à trois reprises meilleur joueur. Pour Willy Sagnol, ancien latéral droit international et désormais consultant sur RMC, aucun doute possible : le Scandinave est purement et simplement le meilleur joueur de la dernière décennie de notre élite hexagonale.

"Le meilleur joueur de la dernière décennie en Ligue 1 ? Zlatan Ibrahimovic ! J'adore Edinson Cavani. Je suis un fan absolu d'Edinson Cavani. Mais Ibra, c'est lui qui a été à l'origine du nouveau projet du PSG. C'est lui qui a permis au PSG de changer de dimension au niveau sportif, mais également en termes de renommée internationale. J'ai toujours une tendresse particulière pour les joueurs sévèrement burnés", a indiqué le consultant pour RMC, et d'ajouter : "J'adore le foot d'aujourd'hui. Mais il n'y a plus de gros caractère comme avant. Les joueurs sont lissés. Ibrahimovic, il a parfois débordé, en insultant notamment la France. Mais ça fait partie du personnage. C'était un joueur exceptionnel, un compétiteur hors normes. Il a une façon d'être au quotidien. Par rapport, au joueur qu'il a été, par rapport au projet qatari du PSG, et pour ses balloches, je mets Ibrahimovic en tant que meilleur joueur de la décennie".