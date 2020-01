L1 - Le MHSC gagne enfin à l'extérieur (analyse et notes de Amiens - MHSC)

Montpellier démarre bien l'année 2020 ! Les hommes de Michel Der Zakarian remportent leur premier match de Ligue 1 de l'année, mais surtout le premier à l'extérieur depuis le début de la saison. Enfin !

Ligue 1 - 20e Journée Amiens 1 - 21 - 0 Montpellier B. Dibassy 14'

50' G. Laborde

83' A. Delort



LE FAIT DU MATCH

Montpellier revient avec de meilleures intentions après la pause. Après une première période très compliquée, avec aucun tir cadré (4 frappes), le MHSC a fait des ajustements payants à la pause. Conseillés par Michel Der Zakarian, qui a suivi la rencontre des tribunes, les Pailladins se sont de suite montré menaçants au retour des vestiaires avec cette tête de Le Tallec captée par Gurtner (47ème). Ce premier avertissement a été suivi par l'égalisation de Montpellier (50ème) puis une frappe sur la barre de Delort (60ème).

LES BUTS

1-0 (14ème) : Saman Ghoddos envoie le ballon dans la surface, au second poteau, sur un coup-franc lointain côté gauche. Calabresi, libéré du marquage de Le Tallec, reprend de la tête mais le poteau repousse sa tentative. Finalement, le ballon revient sur Dibassy, qui marque d'une demi-volée du droit.

1-1 (50ème) : sur un coup franc excentré côté gauche, Téji Savanier envoie un centre parfait pour Gaëtan Laborde, qui profite de la nonchalance de Chedjou, pour dévier légèrement de la tête et tromper Gurtner.

1-2 (84ème) : Andy Delort délivre Montpellier. Lancé côté gauche par Ambroise Oyongo, Gaëtan Laborde trouve Andy Delort au second poteau. L'attaquant du MHSC trompe Lefort avec sa course et reprend de volée l'offrande de son coéquipier. Gurtner est battu.

L'HOMME DU MATCH

Gaëtan Laborde (MHSC) : quel match de Gaëtan Laborde. Auteur du but de l'égalisation pour Montpellier, l'attaquant a fait parler la poudre avec une tête sauvée par Gurtner (62ème), un poteau à la 90+3ème mais aussi deux passes clés. Passeur décisif sur le deuxième but pailladin, il a été dans tous les bons coups.

LES CONSÉQUENCES

Elle est enfin là ! Montpellier décroche, au Stade de la Licorne, sa première victoire à l'extérieur de la saison, le 11 janvier 2020. L'équipe de Michel Der Zakarian, qui nourrit de grande ambitions cette saison, a enfin son match déclic loin de la Mosson. De bonne augure pour la suite, d'autant plus que l'entrée de Jordan Ferri, éloigné des terrains depuis le mois d'octobre, s'est montrée très prometteuse. Ce soir, le MHSC est cinquième de Ligue 1 !

Côté Amiénois, cette défaite n'est pas la bienvenue sur le plan comptable. En effet, le mauvais résultat des hommes de Luka Elsner, combiné à la victoire de Nîmes sur Reims, rapproche les Crocos à seulement deux points. Dix-huitième, avec un point de retard sur le premier non-relégable, l'ASC va lutter pour le maintien jusqu'à la fin.