L1 - Le MHSC prend le meilleur sur Rennes (analyse et notes)

Le MHSC réalise un joli coup sur sa pelouse, avec sa victoire face à Rennes (2-1). Les Pailladins peuvent remercier Stephy Mavididi, auteur d'un doublé, et remontent à la 7ème place !

Ligue 1 - 26e Journée Montpellier 2 - 12 - 0 Rennes S. Mavididi 17'

S. Mavididi 27'

78' S. Guirassy



LE FAIT DU MATCH

Montpellier rate plusieurs fois la balle du 3-0. Dominateurs en première mi-temps, excepté les 15 premières minutes en faveur des Rennais, les Montpelliérains ont eu plusieurs opportunités de se mettre définitivement à l'abris en début de deuxième mi-temps. Dès la 50ème minute, Téji Savanier a un pénalty à tirer, en raison d'une faute de Traoré sur Mavididi, mais le milieu manque sa frappe et envoie le ballon dans les tribunes de la Mosson. À noter que le Pailladin est sorti sur blessure quelques minutes après, en raison d'un coup reçu en première mi-temps. À la 57ème minute, sur un contre, Florent Mollet oblige Gomis à sortir une parade réflexe. Le portier breton est sur ses gardes puisqu'il sort un double arrêt décisif à la 61ème, sur une action initiée par Mavidi, puis reprise par Laborde. Au final, le but de Guirassy a relancé les Bretons sur la fin de match.

LES BUTS

1-0 (17ème) : côté droit, Junior Sambia provoque entre Truffert et Aguerd et se fait déséquilibrer à l'entrée de la surface. Sur le coup-franc, Téji Savanier choisit l'option centre plongeant de sa belle patte droite et trouve parfaitement Mavididi, lancé à la limite du hors jeu dans le dos de la défense. Le Britannique se jette pour catapulter du droit le ballon sous la barre de Gomis, impuissant sur sa ligne.

2-0 (27ème) : Jonas Martin manque complètement une passe en retrait et Florent Mollet intercepte. Le milieu lance Wahi au point de pénalty, qui voit sa frappe être contrée par Aguerd. Mavidi récupère le ballon, élimine les défenseurs avant d'enchainer avec une frappe du gauche au ras du poteau.

2-1 (78ème) : Nzonzi à droite trouve Grenier plein axe qui contrôle bien pour mettre Congré à distance avant de lancer Guirassy, couvert par Souquet, dans le dos d'Hilton de l'extérieur du droit. L'attaquant élimine Omlin avant de s'excentrer. Il finit par marquer en croisant sa frappe, avec l'aide du poteau.

L'HOMME DU MATCH

Stephy Mavididi (MHSC) : auteur de deux buts face à Rennes, l'attaquant anglais a rayonné durant cette rencontre. Dominateur dans son couloir, il a fait vivre un calvaire à Hamari Traoré, et s'est distingué par plusieurs percées avec des dribbles à la clé. Il a aussi hérité d'un pénalty à la 50ème et initié plusieurs contres qui auraient pu être dévastateurs. Une prestation qui devrait lui offrir de la confiance !

LES CONSÉQUENCES

Montpellier confirme son retour en forme avec cette troisième victoire de suite en Ligue 1. S'ils ont eu la possibilité de se rendre le match facile, les hommes de Der Zakarian ont finalement assuré l'essentiel. Cette victoire, face à un concurrent direct pour les places européennes, permet au MHSC de remonter à la 7ème place, à égalité avec leur adversaire du jour (6ème). À surveiller, toutefois, la sortie sur blessure de Téji Savanier, à l'heure de jeu, visiblement touché au genou.

Cinquième match consécutif sans victoire pour Rennes. En difficulté ces derniers temps, les Bretons ont encore montré de grosses lacunes à la Mosson. Après un gros début de match et plusieurs actions chaudes, ils ont baissé de rythme après l'ouverture du score montpelliéraine. Julien Stéphan va devoir trouver des solutions, et vite !