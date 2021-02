L1 - Le MHSC renverse Dijon au terme d'un match spectaculaire ! (analyse et notes)

Le MHSC a renversé le Dijon FCO avec une grosse deuxième mi-temps, ce dimanche (4-2). Une victoire qui devrait faire du bien à la confiance, après les mauvais résultats récents.

Ligue 1 - 24e Journée Montpellier 4 - 20 - 1 Dijon G. Laborde 48'

G. Laborde 56'

T. Savanier 61'

P.Skuletic 91'

5' S. Coulibaly

88' M. Konaté (P.)



LE FAIT DU MATCH

Montpellier se réveille et enflamme le match ! Après une première mi-temps clairement décevante et loin de l'état d'esprit de la Paillade, le MHSC a offert une sacrée réponse en deuxième mi-temps. Alors que l'avenir de Michel Der Zakarian est remis en cause et que le groupe est en difficulté, les Héraultais sont revenus morts de faim au retour des vestiaires, probablement galvanisés par la causerie de Michel DerZakarian. En quinze minutes, les Montpelliérains ont inscrit 3 buts et ont clairement montré ce qu'ils avaient dans le ventre. Le début du renouveau pour Montpellier ?

LES BUTS

0-1 (6ème) : servi sur un corner tiré par Celina, Senou Coulibaly, dans la surface de réparation, prend le meilleur sur Daniel Congré et catapulte le ballon au fond de la tête dans la lucarne. Omlin est impuissant.

1-1 (48ème) : Florent Mollet botte un corner côté droit, dévié au premier poteau par Savanier. Gaëtan Labrode tent sa chance en une touche aux six mètres mais Racioppi s'illustre avec une nouvelle parade. Toutefois, le ballon revient sur Laborde, qui égalise à bout portant du pied droit.

2-1 (56ème) : l'enchaînement incroyable de Gaëtan Laborde ! Servi dans la surface par Mollet, l'attaquant mystifie Coulibaly avec une feinte de corps, avant de se présenter complètement seul face à Racioppi. Là, l'ancien Bordelais adresse une frappe du droit pour tromper le portier. Montpellier prend les devants !

3-1 (61ème) : Montpellier prend le large ! Sur un ballon cafouillé dans la surface de réparation, Gaëtan Laborde sert Téji Savanier sur le côté gauche de la surface. Aux six mètres, le milieu conclut en force du plat du pied droit.

3-2 (88ème) : Dijon pousse et attaque les cages de Montpellier malgré l'exclusion de Coulibaly. Et l'arbitre désigne le point de penalty après une main de Mihailo Ristic ! Moussa Konaté ne se fait pas prier et trompe Jonas Omlin.

4-2 (90+1ème) : Sur un coup-franc, le ballon est envoyé dans la surface de réparation. En véritable renard des surfaces, Petar Skuletic, parfaitement bien servi par Damien Le Tallec, participe à la fête, d'une frappe du pied droit au fond des filets.

L'HOMME DU MATCH

Gaëtan Laborde (MHSC). Il a sonné la révolte du MHSC en début de deuxième mi-temps. Auteur de deux buts, l'attaquant pailladin a également une passe décisive à son active. Plus globalement, il a porté ses coéquipiers avec 3 passes clés, 4 tirs cadrés et 7 duels gagnés.

LES CONSÉQUENCES

Si Montpellier a enchainé un 13ème match consécutif avec un but encaissé, le MHSC a sorti une grosse deuxième mi-temps pour s'imposer face à Dijon. Les hommes de Der Zakarian ont complètement changé de visage après une grosse causerie à la pause et ont été récompensés. Les Héraultais ont mis fin à une série de 9 matchs sans victoire mais restent à la 11ème place;

Côté Dijonnais, la bonne première mi-temps a été gâchée par un retour des vestiaires catastrophiques. Les avant-derniers de Ligue 1 ont encaissé 3 buts en un quart d'heure, suivi de l'exclusion de Coulibaly à la 69ème. Des erreurs qui ont coûté chères pour la fin de match.