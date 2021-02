L1 - Le MHSC stoppe l'hémorragie avec un nul à Metz (analyse et notes)

Pas de vainqueur entre le FC Metz et le Montpellier HSC (1-1) pour cette 23ème journée de L1. Au Stade Saint-Symphorien, Gaëtan Laborde a répondu à l'ouverture du score de Pape Sarr !

Ligue 1 - 23e Journée Metz 1 - 10 - 0 Montpellier P. Sarr 47'

70' G. Laborde



LE FAIT DU MATCH

Un pénalty oublié pour Montpellier ? Si Montpellier a arraché le match nul, les Pailladins ont attendu un pénalty en première mi-temps, qui n'est jamais venu. On joue alors la 39ème minute et Téji Savanier botte le corner depuis le côté gauche. Son centre vise le deuxième poteau. Oukidja rate complètement sa sortie, permettant une reprise de la tête montpelliéraine. S'ensuit ainsi un cafouillage et les Héraultais réclament un penalty suite à une main de Dylan Bronn. Pas d'arbitrage vidéo cette fois même si, au ralenti, le Grenat semble bel-et-bien toucher le ballon de la main. En deuxième mi-temps, le match s'est débridé et on a pu voir des occasions des deux côtés.

LES BUTS

1-0 (47ème) : à la réception d'un centre de Centonze venu de la droite, Yade joue en retrait vers Sarr. Le milieu ne se pose aucune question et reprend en première intention du pied droit. Sa frappe violente, à ras de terre, file au ras du poteau de Bertaud, impuissant.

1-1 (70ème) : la défense messine peine à se dégager après une offensive à droite. Laborde en profite, joue un une-deux involontaire avec Maïga avant de frapper en force du gauche, des 20 mètres. C'est dans le petit filet d'Oukidja.

L'HOMME DU MATCH

Fabien Centonze (Metz) : dans son couloir droit, le latéral messin a posé énormément de problèmes au MHSC. Avec ses 68 ballons touchés, deux passes clés, il a apporté offensivement, mais également défensivement : 3 dégagements, 1 tir bloqué, 6 interceptions, 3 tacles.

LES CONSÉQUENCES

Pour le FC Metz, c'est la fin d'une belle série de trois victoires consécutives. Les Grenats restent tout de même invaincus sur les 6 dernières rencontres et sont bien présents dans le top 10 du championnat. En effet, les Messins sont sixièmes avant les matchs de 21h00.

Côté Montpelliérain, ce match nul permet de stopper l'hémorragie des 3 défaites consécutives. Un peu plus rassurants défensivement, les Pailladins ont créé pas mal de situations en deuxième mi-temps malgré l'absence de Delort. Elye Wahi a encore une fois été très intéressant.