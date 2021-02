L1 - Le nom de l'arbitre du Classico OM-PSG est connu

À trois jours du Classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, comptant pour la 24ème journée de Ligue 1, la LFP a communiqué le nom de l'arbitre de la rencontre et il s'agit de Benoît Bastien. Il sera accompagné de ses assistants Hicham Zakrani et Frédéric Haquette. Johan Hamel occupera le poste de quatrième arbitre. Antony Gautier et Wilfried Bien seront quant à eux chargés de l'assistance vidéo.