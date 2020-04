L1 - Le plan détaillé des play-offs imaginés par Jean-Michel Aulas

L'Equipe a dévoilé, ce mercredi, le plan détaillé de Jean-Michel Aulas pour le classement de la saison 2019-2020.

Jusqu'au bout et la décision finale de la LFP, Jean-Michel Aulas tentera le tout pour le tout pour monter l'OL le plus haut possible au classement. Alors que trois options sont aujourd'hui étudiées par la LFP (un classement au ratio des matchs, un classement arrêté à la 27e journée ou un classement après la phase aller), le dirigeant rhodanien a proposé une alternative différente : disputer des play-offs pour effectuer le classement final.

Nos confrères de L'Equipe ont pu avoir accès aux principales informations de l'énorme document de 23 pages envoyé par JM Aulas à Noël Le Graët (président de la FFF) et Giorgio Marchetti (le directeur des compétitions de clubs de l'UEFA). Ainsi, le boss de l'OL détaille : "Pour le titre de champion et les qualifications européennes, un format de play-offs peut se jouer en 3 phases". La première phase de trois matchs en tout à élimination directe opposerait les équipes classées "entre la 9e et la 15e place à la J28". Ces trois matchs donneront donc trois équipes qualifiées pour la deuxième phase. Cette phase 2 serait constitué de 12 matchs en tout avec 4 poules de 3 équipes, donnant au final 8 qualifiés pour la troisième et dernière phase : "un tournoi à élimination directe, dont le vainqueur est sacré champion de France, le finaliste est qualifié en Ligue des champions. Le vainqueur de la petite finale est classé 3e et le perdant de la petite finale est 4e et qualifié en Ligue Europa".

"Cette situation exceptionnelle demande de passer outre les intérêts individuels"

Ce projet de play-offs rebattrait ainsi toutes les cartes puisque le PSG, par exemple, pourrait ne pas être champion malgré ses 12 points d'avance sur le deuxième, l'Olympique de Marseille. Pour les descentes, Aulas a aussi une idée avec un format de "play down" qui "peut se jouer en 2 phases et 28 matches". Dans la suite de son énorme projet, le président de l'OL explique ses idées pour le bien de la Ligue 1. "La saison 2019/2020 doit se terminer en août sous peine de créer un choc économique dont beaucoup de clubs ne pourront se remettre. Pour sortir par le haut de cette crise, le football doit innover et ne pas céder à la facilité de prendre une décision administrative injuste et qui créera un risque juridique majeur. Une solution est de changer le format de la compétition pour offrir de bons matches à enjeux sur une période de temps resserrée".

Alors que l'OL atteindrait la coupe d'Europe dans une seule des options envisagées par la LFP, le président Aulas estime que la situation actuelle demande "de passer outre les intérêts individuels". "Le dispositif fonctionne tant pour les places européennes que pour les montées/descentes et est vertueux pour tous les acteurs de l'écosystème. Cette situation exceptionnelle demande de passer outre les intérêts individuels et les luttes de pouvoir. Il est donc urgent que la LFP, les clubs et les familles du football envisagent sérieusement cette solution qui allie la performance sportive et la gestion des risques pour que le football reprenne la place centrale qu'il mérite."