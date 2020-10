L1 - Le programme de la 12e journée de Ligue 1 dévoilé

La LFP a dévoilé ce mercredi la programmation TV de la 12e journée de Ligue 1, prévue dans un mois, du vendredi 27 au dimanche 29 novembre. Strasbourg ouvrira le bal avec la réception de Rennes le vendredi soir (21h). On aura le droit à deux belles affiches classiques de notre championnat, entre l'OM et Nantes (17h) et le PSG et Bordeaux (21h) le samedi.

La journée de dimanche débutera par Lyon - Reims (13h), suivi du multiplex de 15h avec notamment un Monaco - Nîmes. Le choc entre Saint-Etienne et Lille clôturera cette 12e journée le dimanche soir (21h).

LE PROGRAMME DE LA 6E JOURNEE

Vendredi 27 novembre

21h : Strasbourg - Rennes, sur Téléfoot

Samedi 28 novembre

17h : Marseille - Nantes, sur Téléfoot

21h : PSG - Bordeaux, sur Canal +

Dimanche 29 novembre