L1 - Le programme de la 1e journée

Après plus de cinq mois d'arrêt, la Ligue 1 reprend enfin ses droits, ce vendredi soir, avec le lancement de la saison 2020-2021. Prévu en ouverture, le choc OM-ASSE a été reporté en raison des cas de coronavirus repérés à Marseille, remplacé par Bordeaux-Nantes. Le derby de l'Atlantique donnera donc le coup d'envoi de cette saison particulière, suivi de six autres rencontres ce week-end. Lyon, Paris et Marseille, donc, devront attendre la 2e journée, la semaine prochaine.

LE PROGRAMME DE LA 1ERE JOURNEE

Vendredi 21 août

19h : Bordeaux - Nantes, sur Téléfoot

Samedi 22 août

17h : Dijon - Angers, sur Téléfoot

21h : Lille - Rennes, sur Canal+

Dimanche 23 août

13h : Monaco - Reims, sur Téléfoot

15h : Lorient - Strasbourg, sur Téléfoot

15h : Nîmes - Brest, sur Téléfoot

17h : Nice - Lens, sur Canal+

Mardi 15 septembre

21h : Montpellier - Lyon, sur Téléfoot

Mercredi 16 septembre

21h : Paris SG - Metz, sur Téléfoot

Jeudi 17 septembre