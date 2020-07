L1 - Le programme de la 2e journée dévoilé

Le programme de la 1ère journée de Ligue 1, prévue le même week-end que la finale de la Champions League où le PSG et l'OL sont encore engagés, n'est pas encore connu, que la LFP a déjà dévoilé celui de la 2e journée. Le vendredi 28 août, Lyon et Dijon ouvriront le bal au Groupama Stadium, suivis le samedi par Rennes et Montpellier (17h). En soirée, le promu lensois recevra le PSG au stade Bollaert (21h). Les sept autres rencontres auront lieu le lendemain, avec notamment les déplacements de Lille et Monaco à Reims et Metz. St-Etienne recevra Lorient, Nice voyagera à Strasbourg, tandis qu'en match de clôture, l'OM ira défier Brest.

LE PROGRAMME DE LA 2E JOURNEE DE L1

Vendredi 28 août

21h : Lyon - Dijon

Samedi 29 août

17h : Rennes - Montpellier

21h : Lens - Paris SG

Dimanche 30 août