L1 - Le programme de la 4e journée est sorti

La LFP, qui doit déjà se creuser la tête pour reprogrammer la 1ère journée de Ligue 1 ce week-end, a parallèlement annoncé la programmation de la 4e journée, prévue du 18 au 20 septembre. L'OL et Nîmes l'ouvriront dès le vendredi soir, suivis le lendemain par Lens et Bordeaux (samedi à 17h), puis Rennes et Monaco (samedi à 21h).

Le PSG se déplacera à Nice dans l'affiche du dimanche à 13h, alors que St-Etienne ira à Nantes en fin d'après-midi (17h), avant le match de clôture entre Marseille et Lille (21h). Quatre rencontres au programme du multiplex de 15h : Brest-Lorient, Metz-Reims, Montpellier-Angers et Strasbourg-Dijon.

LE PROGRAMME DE LA 4E JOURNEE

Vendredi 18 septembre

21h : Lyon - Nîmes, sur Téléfoot

Samedi 19 septembre

17h : Lens - Bordeaux, sur Téléfoot

21h : Rennes - Monaco, sur Canal+ et Téléfoot

Dimanche 20 septembre