L1 - Le programme de la 5e journée dévoilé

On connaît la programmation TV de la 5e journée de Ligue 1, prévue sauf reports du 25 au 27 septembre... On débutera le vendredi avec Lille-Nantes en ouverture, suivi le samedi de St-Etienne-Rennes (17h) et Marseille-Metz (21h).

Le dimanche, l'affiche Bordeaux-Nice (13h) précédera le multiplex de 15h, où l'on assistera aux déplacements de Montpellier et Strasbourg à Dijon et Montpellier, pendant que Lens voyagera à Nîmes et Brest à Angers. Un peu plus tard, Lyon ira défier Lorient (17h), avant que Reims et le PSG ne jouent le match de clôture, à 21h.

LE PROGRAMME DE LA 5E JOURNEE

Vendredi 25 septembre

21h : Lille - Nantes, sur Téléfoot

Samedi 26 septembre

17h : St-Etienne - Rennes, sur Téléfoot

21h : Marseille - Metz, sur Canal+

Dimanche 27 septembre