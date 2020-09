L1 - Le programme de la 6e journée dévoilé, l'Olympico prévu le dimanche 4 octobre

La LFP a dévoilé ce mercredi la programmation TV de la 6e journée de Ligue 1, prévue dans un mois, du vendredi 2 au dimanche 4 octobre. Le PSG ouvrira le bal avec la réception d'Angers, puis on aura droit à une affiche historique entre le RC Lens et l'AS St-Etienne, le samedi après-midi (17h), avant un Nice-Nantes en soirée (21h).

Le derby Montpellier-Nîmes lancera la journée de dimanche (13h), conclue par l'Olympico entre Lyon et Marseille à 21h. Un peu plus tôt, Rennes recevra Reims (17h), alors que quatre affiches animeront le multiplex de 15h : Bordeaux-Dijon, Brest-Monaco, Metz-Lorient et Strasbourg-Lille.

LE PROGRAMME DE LA 6E JOURNEE

Vendredi 2 octobre

21h : Paris SG - Angers, sur Téléfoot

Samedi 3 octobre

17h : Lens - St-Etienne, sur Téléfoot

21h : Nice - Nantes, sur Canal+ et Téléfoot

Dimanche 4 octobre