L1 - Le programme TV de la 15e journée

La 15e journée de Ligue 1 s'annonce très spéciale ! En effet, la LFP a dévoilé le programme TV de cette journée, qui se déroulera en intégralité le mercredi 16 décembre prochain. Cinq matchs auront lieu à 19h00, suivi de cinq autres matchs à 21h00. Il faudra toutefois jongler entre plusieurs chaines (et diffuseurs) pour pouvoir regarder l'équipe de son choix puisque les matches du PSG (contre Lorient), de l’OL (contre Brest) et de Bordeaux (face à l’ASSE) seront sur la chaîne Téléfoot. Monaco-Lens et Rennes-OM seront, quant à eux, sur Canal+ Sport et Canal+.

LE PROGRAMME DE LA 15E JOURNÉE DE LIGUE 1

Mercredi 16 décembre