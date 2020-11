L1 - Le programme TV de la 16e journée

La LFP vient de dévoiler la programmation TV de la 16ème journée de Ligue 1, qui aura lieu les samedi 19 et dimanche 20 décembre prochain. Étant donné que la J15 se déroulera entièrement le mercredi 16 décembre, il n'y aura pas de matchs le vendredi et on commencera la journée par un Metz-Lens à 17h00, suivi de l'affiche entre Marseille et Reims (19h00). Nice et Lyon s'affronteront le samedi soir, à 21h00. Le dimanche, la grosse affiche de la soirée sera du côté du Stade Pierre Mauroy, où Lille recevra le PSG !

LE PROGRAMME DE LA 16E JOURNÉE DE LIGUE 1

Samedi 19 décembre

17h00 : FC Metz – RC Lens (Téléfoot)

19h00 : Olympique de Marseille – Stade de Reims (Téléfoot)

21h00 : OGC Nice – Olympique Lyonnais (Canal +)

Dimanche 20 décembre