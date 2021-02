L1 - Le programme TV de la 29e journée

La Ligue de Football Professionnel a communiqué, ce vendredi, le programme détaillé et complet de la 29ème journée de L1, qui se tiendra les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 mars prochains. Cette levée s'ouvrira par le déplacement de l'Olympique Lyonnais sur la pelouse du Stade de Reims et se clôturera par un classique de notre élite opposant le Paris Saint-Germain au FC Nantes.

LE PROGRAMME DE LA 29E JOURNÉE DE LIGUE 1

Vendredi 12 mars

21 heures : Stade de Reims - Olympique Lyonnais (Canal + Sport)

Samedi 13 mars

13 heures : SCO Angers - AS Saint-Etienne (Canal + Sport)

17 heures : Olympique de Marseille - Stade Brestois 29 (Canal +)

Dimanche 14 mars