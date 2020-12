L1 - Le PSG fait exploser Strasbourg pour finir l'année 2020 ! (analyse et notes)

Le Paris Saint-Germain s'est largement imposé 4-0 face à Strasbourg, ce mercredi, au Parc des Princes. Les Parisiens ont marqué 3 buts dans les dix dernières minutes.

Ligue 1 - 17e Journée Paris 4 - 01 - 0 Strasbourg T. Pembele 18'

K. Mbappe Lottin 79'

I. Gueye 88'

M. Kean 91'



LE FAIT DU MATCH

Paris tout en contrôle, Strasbourg craque. Avec un groupe très restreint (18 joueurs dont 3 gardiens), les Parisiens ont assuré le service minimum face aux Alsaciens, venus au Parc des Princes pour défendre. Les Rouge-et-Bleu ont ouvert le score tôt dans le match grâce à Pembélé, et ont contrôlé la rencontre (70% de possession). En fin de match, une double erreur d'appréciation de Diallo et Mitrovic offre le deuxième but à Mbappé, pour la première frappe cadrée du PSG en 2ème mi-temps. Par la suite, Idrissa Gueye a conclu son bon mois de décembre avec le troisième but et Kean a planté le dernier dans le temps additionnel. Paris n'a pas forcé son talent pour s'imposer.

LES BUTS

1-0 (18ème) : le PSG ouvre la marque au terme d'une écrasante domination ! Di Maria trouve Colin Dagba côté gauche, qui lui remet avec un centre à ras-de-terre dans la surface. Toutefois, l'Argentin voit sa frappe être détournée par Kawashima. Mais Pembélé suit bien pour conclure en force de près ! Le premier but en pro du titi parisien !

2-0 (78ème) : sur le côté droit de sa surface, Strasbourg négocie une touche. Pressé par Dagba, Diallo passe en retrait vers Mitrovic, qui ne dégage pas. Résultat, Di Maria s'empare de la balle et centre au sol pour Mbappé, qui conclut facilement.

3-0 (87ème) : l'éclair d'Idrissa Gueye ! Pas attaqué aux 25 mètres, le Sénégalais, tout juste entré en jeu, envoie un missile qui laisse sur place Kawashima.

4-0 (90+1ème) : Strasbourg n'y est plus et Moise Kean plante le quatrième but parisien ! Verratti s'élance dans la surface et tente sa chance. Son lob est freiné par la main levée de Kawashima et Aholou pense dégager sur sa ligne. Mais finalement, Moise Kean est là pour le second ballon et inscrit, avec difficulté, le but.

L'HOMME DU MATCH

Angel Di Maria (PSG) : en perte de confiance ces dernières semaines, l'attaquant argentin a retrouvé de sa superbe ce soir au Parc. Profitant des espaces laissés par la défense alsacienne, le gaucher termine la rencontre avec 1 passe décisive, mais surtout 109 ballons touchés, 88% de passes réussies, 3 passes clés.

LES CONSÉQUENCES

Le PSG s'offre un joli succès pour cette dernière rencontre de 2020. Les Parisiens vont passer les fêtes à la 3ème position en raison des victoires de Lille à Montpellier et de Lyon contre Nantes, qui récupère le fauteuil de leader. Paris n'est toutefois qu'à un point des deux adversaires directs !

Côté strasbourgeois, cette défaite va faire beaucoup de mal et ne va pas plaire du tout à Thierry Laurey. En effet, le technicien a assisté, impuissant, à la réaction désabusée de ses hommes dans les 15 dernières minutes, qui ont encaissé trois buts.