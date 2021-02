L1 - Le PSG déçoit encore face à un gros et s'incline contre Monaco (résumé et notes)

Cinq jours après sa victoire à Barcelone en LDC (4-1), le Paris Saint-Germain s'est incliné face à l'AS Monaco au Parc des Princes (0-2). Gênés par le plan parfait de Niko Kovac, les Parisiens, méconnaissables, n'ont rien proposé ou presque et laissent filer le LOSC en tête du classement.

Ligue 1 - 26e Journée Paris 0 - 20 - 1 Monaco 6' S. Diop

51' G. Maripán



Le retour sur la terre ferme a été terrible pour les Parisiens. Forcément sur un nuage depuis la victoire mardi soir sur la pelouse du Camp Nou (4-1 face à Barcelone), le PSG a été rattrapé par ses difficultés en championnat face à l'AS Monaco, la meilleure équipe de L1 en 2021. Dès la sixième minute, les Monégasques de Niko Kovac ont fait savoir aux hommes de la capitale que la soirée allait être bien compliquée. Sur la première attaque, l'ASM fait la différence avec Kevin Volland lancé côté gauche par Ben Yedder. L'Allemand adresse alors un centre au second poteau pour Ruben Aguilar, qui remet astucieusement de la tête vers Sofiane Diop. Là, le jeune milieu de terrain, libre du marquage de Gueye, smashe une tête à bout portant qui ne laisse aucune chance à Keylor Navas (6ème).

Sans Neymar (blessé) et Marco Verratti (sur le banc), les Parisiens sont gênés par le pressing des Monégasques et le bloc défensif très dense côté ballon. Résultat, le PSG ne crée rien ou presque durant cette première mi-temps puisque Paredes, le seul milieu propre techniquement, ne parvient pas à trouver Kylian Mbappé. L'Argentin, pressé, arrive à trouver quelques passes latérales, mais Gueye et Florenzi montrent, quant à eux, des signes de fragilité. Ander Herrera, qui remplace numériquement Marco Verratti comparé au match de LDC, est, de son côté, bien transparent. Les rares offensives parisiennes sont à mettre au crédit de Moise Kean dans son couloir droit. Si le PSG a la possession (70% en première mi-temps), la créativité est proche du néant (3 frappes, 0 cadrée).

La première frappe cadrée du PSG arrive à la 60ème...

En deuxième mi-temps, Monaco ne change rien à sa tactique gagnante. Le ballon est laissé aux Parisiens, qui n'arrivent pas à en faire grand chose sans maître à jouer, et l'ASM se montre terriblement efficace à l'image du deuxième but marqué. Suite à un coup franc côté droit, Monaco conserve le ballon. Un centre depuis la droite est détourné par Kimpembe et Herrera tente de relancer. Toutefois, l'Espagnol manque sa relance sur une interception de Maripan, monté aux avant-postes. Le défenseur ne réfléchit pas et tente une frappe pied droit à ras de terre en déséquilibre, qui file directement dans le petit filet de Navas (51ème).

Avec deux buts de retard, Mauricio Pochettino se décide enfin à réagir en procédant à deux changements : Marco Verratti et Rafinha remplacent Ander Herrera et Idrissa Gueye (55ème). Le milieu italien, si utile mardi au Camp Nou, s'illustre rapidement puisqu'il est impliqué sur la première frappe cadrée du PSG, à la 60ème minute... Kurzawa est servi par Petit Hibou et adresse un bon centre côté gauche pour Moise Kean. L'Italien place sa tête mais Lecomte est vigilant (60ème). Juste après cette action, l'ASM n'est pas loin d'inscrire le troisième but, synonyme de chaos, mais Kevin Volland manque le cadre de peu (62ème).

La révolte est toutefois trop faible pour des Parisiens, qui n'ont finalement cadré que deux fois sur cette rencontre ! Troisièmes de Ligue 1 ce soir, les hommes de Pochettino confirment leurs difficultés face aux gros cette saison ! En effet, en quatre matches face au trio de tête : 2 contre Monaco, 1 contre Lyon et Lille, les Franciliens n'ont gratté qu'un point (face au LOSC). Cette nouvelle défaite du PSG permet ainsi aux Dogues de prendre le large au classement (+4 points) et à Lyon de rester dauphin (+1 point d'avance). Jamais, dans l'ère QSI, Paris n'a perdu 6 matchs de championnat, c'est désormais chose faite. Monaco, de son côté, remonte à deux points des Parisiens et poursuit son incroyable série. En 2021, la bande de Niko Kovac est invaincue : 9 matchs de L1, 8 victoires, 1 nul, et compte une série de 12 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues.