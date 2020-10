L1 - Le PSG détruit Angers (résumé et notes)

En ouverture de la 6ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est imposé tout en maîtrise 6-1 face à Angers. Florenzi, Draxler, Gueye, Mbappé et Neymar par deux fois sont les buteurs côté parisien.

Ligue 1 - 6e Journée Paris 6 - 12 - 0 Angers A. Florenzi 7'

Neymar 36'

Neymar 47'

J. Draxler 57'

I. Gueye 71'

K. Mbappe Lottin 84'

52' I. Traoré



Le PSG enchaîne et ce avec la manière. Avec cette quatrième victoire consécutive, les hommes de Thomas Tuchel peuvent aborder la trêve internationale avec sérénité puisqu'ils remontent provisoirement à la deuxième place du classement de la L1.

Premier but pour Florenzi

Le PSG s'est rapidement rendu le match facile. Dès la quatrième minute de jeu, Mbappé met Bernardoni à contribution en envoyant une grosse frappe du droit au premier poteau. Le gardien angevin détourne en corner. Quelques instants plus tard, l'international espoir français doit s'incliner devant la classe de Florenzi. Le latéral droit italien récupère un ballon dans l'angle droit de la surface. Il contrôle et enchaîne avec une volée lobée toute en finesse qui vient se loger dans la lucarne droite de Bernardoni (7').

Les Angevins réagissent. Bahoken reprend de la tête un centre venu de la droite, mais le ballon passe de peu à côté du poteau gauche de Navas (13'). Le rythme du match peine ensuite à redécoller et Paris fait tourner le ballon face à des Scoïstes regroupés derrière. Et juste après la demi-heure de jeu, le PSG fait le break. Sur la gauche de la surface, Mbappé accélère et passe entre Bamba et Thioub. Le champion du Monde français centre en retrait pour Neymar, qui finit du gauche avec l'aide de la barre (36')

Neymar voit double

Au retour des vestiaires, le PSG se met directement à l'abri. Draxler écarte sur la droite pour Florenzi. Le centre du néo-parisien est dévié par Traoré. Le ballon atterrit alors dans les pieds de Neymar qui ajuste Bernardoni en une touche (47'). Alors que le match semble plié, Angers réduit la marque. Sur un corner joué à deux, Capelle envoie un super ballon travaillé au deuxième poteau. Traoré prend le dessus de la tête sur Bakker et catapulte le ballon dans le but de Navas (52').

Paris déroule

Cinq minutes plus tard, Angers manque de relancer l'intérêt de la partie et négocie mal une contre-attaque. Dans la continuité de l'action, le PSG remonte tout le terrain. Trouvé côté gauche, Bakker centre au point de penalty pour Draxler qui reprend du plat du pied (57'). À vingt minutes de la fin c'est Gueye qui y va de son but. À l'entrée de la surface, le sénégalais prend sa chance. Sa frappe est déviée par Coulibaly et surprend Bernardoni qui ne peut que constater les dégâts (71'). En fin de match, Mbappé vient clore la démonstration parisienne en reprenant un centre en retrait de Sarabia (84'). 6-1 score final.