L1 - Le PSG domine le top 10 des joueurs les mieux payés

Du changement, mais pas de surprise dans le top 10 des salaires des joueurs de Ligue 1, dévoilé ce vendredi comme chaque année par nos confrères du journal L'Equipe. Il est dominé sans partage par le Paris St-Germain, contrairement à la saison passée où le Monégasque Radamel Falcao, parti depuis à Galatasaray, pointant au 6e rang avec 750 000 € de revenus brut mensuels. Il a par ailleurs intégré les recrues parisiennes de l'été dernier, Mauro Icardi (9e, 800 000 €) et Keylor Navas (8e, 1 M€), mais aussi Marco Verratti et Marquinhos, qui ont fait un bond grâce à leurs prolongations, respectivement signées en octobre et janvier dernier.

En tête, en revanche, ça n'a pas bougé : Neymar figure toujours devant Kylian Mbappé grâce à un salaire estimé à un peu plus de 3 millions d'euros brut mensuels. Alors que son contrat, qui arrive à échéance en juin prochain, n'a pas encore été renouvelé, Thiago Silva a doublé Edinson Cavani pour se placer sur le podium. Le premier joueur non parisien à apparaître dans ce classement des plus hauts salaires du championnat est son meilleur buteur, le Monégasque Wissam Ben Yedder (12e), qui émarge à 650 000 € par mois.

LE TOP 10 DES SALAIRES DES JOUEURS DE L1