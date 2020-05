L1 - Le PSG égale l'OM au palmarès

Officiellement sacré hier, pour la troisième fois consécutive, le PSG a obtenu le neuvième titre de champion de France de son histoire, après 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 et 2019. Le club parisien devance désormais le FC Nantes et l'AS Monaco (8 titres) et égale ainsi son rival, l'Olympique de Marseille. Le club français le plus titré en championnat reste l'AS St-Etienne, qui compte pas moins de dix trophées.

LES CLUBS FRANÇAIS LES PLUS TITRÉS EN CHAMPIONNAT