L1 - Le PSG est l'équipe qui bénéficie le plus de pénalties en Ligue 1

Le centre international d'étude du sport (CIES) s'attarde cette semaine sur le nombre de pénalties obtenus par les différents clubs européens au cours des trois dernières saisons (2017-18, 2018-19, 2019-20). En faisant un focus sur la Ligue 1, on y observe que le PSG a été l'équipe la plus avantagée dans ce domaine (29). Une donnée assez logique, la formation de Thomas Tuchel étant aussi celle qui amène le plus de danger dans la surface adverse. Le Toulouse FC et l'OGC Nice complètent le podium, avec respectivement 28 et 24 pénalties obtenus en trois ans. Contrairement aux idées reçues, l'Olympique Lyonnais n'arrive qu'en quatrième position, ex-aequo avec Rennes et Lille (23).

Parmi les équipes les moins avantagées, ou tout du moins celles qui bénéficient le moins de pénalties, on retrouve Dijon et Montpellier, qui ferment la marche avec seulement 10 fautes signalées dans les surfaces adverses. Le MHSC présente d'ailleurs le plus faible taux de réussite sur pénalty : 50%.