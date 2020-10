L1 - Le PSG fait le métier à Nantes (analyse et notes)

Sans briller mais sans forcer, le Paris Saint-Germain s'est imposé sur la pelouse du FC Nantes (0-3), ce samedi soir lors de la 9ème journée de Ligue 1. Septième victoire de rang pour les protégés de Thomas Tuchel, qui confortent leur place de leader au classement (21 points). Les Canaris, qui ont deux grosses occasions de prendre l'avantage, restent bloqués à un inquiétant quinzième rang (8 points) suite à ce revers.

Ligue 1 - 9e Journée Nantes 0 - 30 - 0 Paris 47' Ander Herrera

65' K. Mbappe Lottin (P.)

88' Pablo Sarabia



LE FAIT DU MATCH

La soirée très compliquée de Moses Simon. On joue la 16ème minute de jeu lorsque Randal Kolo Muani, sur la droite du terrain, fixe Abdou Diallo puis le dépose avant de déployer un centre à destination de Moses Simon. Pourtant seul pour conclure à quelques petits mètres du but de Keylor Navas, l'attaquant international nigérian a alors complètement vendangé cette occasion en or en contrant avec son pied gauche son tir du pied droit. Quelques petites minutes après avoir cette énorme opportunité, le Super Eagle s'est blessé aux adducteurs et a dû sortir prématurément, remplacé par Kader Bamba (25ème), qui s'est signalé en perdant son duel sur un penalty repoussé par Keylor Navas (70ème).

LES BUTS

0-1 (47ème) : Paris prend les devants ! Entré à la pause en lieu et place de Moise Kean, Kays Ruiz-Atil est trouvé sur la gauche de la surface des Canaris sur une belle ouverture signée Ander Herrera. Le jeune milieu de terrain parisien, après un bon contrôle, transmet près de lui à Kylian Mbappé. Ce dernier pivote et temporise, avant de centrer du pied gauche au sol vers le second poteau. Ander Herrera se fend alors d'une reprise du gauche limpide qui ne laisse aucune chance à Alban Lafont, battu sur sa gauche. C'est le tout premier but inscrit cette saison en championnat par l'ancien joueur de Manchester United.

0-2 (65ème) : Le break pour Paris ! Bien servi par Ander Herrera, Kylian Mbappé réalise un contrôle orienté et passe devant Jean-Charles Castelletto dans la surface des Canaris. Au duel avec l'axial nantais, l'international tricolore s'effondre suite à un très léger contact. L'arbitre de la rencontre n'hésite pas une seule seconde et désigne le point de penalty, confirmé par la VAR. Le numéro 7 parisien, d'un plat du pied droit côté ouvert, se fait justice lui-même pour inscrire son septième but de la saison.

0-3 (88ème) : Le PSG s'envole ! Acculé dans ses trente mètres, le FCN ne parvient pas à se dégager et Imran Louza, dans sa propre surface, se fend d'une passe en retrait bien mal avisée. Pablo Sarabia a bien senti le coup, intercepte le cuir et parvient à tromper Alban Lafont, sorti à son encontre, d'un subtil piqué. C'est le deuxième but inscrit cette saison en Ligue 1 par le milieu de terrain espagnol.

L'HOMME DU MATCH

Kylian Mbappé (PSG). S'il n'est pas encore à 100 % de ses capacités, le numéro 7 des Rouge-et-Bleu reste malgré tout un vrai poison pour les défenses adverses. L'international tricolore l'a prouvé sur les bords de l'Erdre avec une passe décisive sur l'ouverture du score puis le but du break sur un penalty qu'il a obtenu et transformé avec sang froid. Visiblement touché à la cuisse droite, le champion du monde, impliqué dans tous les bons coups de son équipe (7 dribbles réussis, 9 duels gagnés, 1 passe clé), est sorti en grimaçant, remplacé par Bandiougou Fadiga (74ème).

LES CONSÉQUENCES

Après un premier acte plus que correct, au cours duquel il a eu deux belles occasions d'ouvrir le score (Moses Simon à la 16ème, Randal Kolo Muani à la 36ème), le FC Nantes a affiché un visage bien moins fringuant après la pause. La défense a pris l'eau face à un Kylian Mbappé de plus en plus tranchant et la ligne offensive a encore pêché dans le dernier geste, à l'image du penalty non converti par Kader Bamba. Suite à cette lourde défaite, les protégés de Christian Gourcuff, qui n'avaient plus joué depuis le 18 octobre dernier, restent englués à une dangereuse quinzième place du classement (8 points, un match en moins).

Malmené en première période à la Beaujoire, le Paris Saint-Germain a fait la différence après la pause pour s'offrir un large succès, le septième d'affilée en championnat, ainsi qu'un nouveau clean sheet. Suite à cette victoire, et en attendant la rencontre de Lille face à Lyon demain soir, le PSG prend provisoirement trois longueurs d'avance en tête du classement. Seules petites ombres au tableau de cette soirée presque parfaite sur les bords de l'Erdre : les sorties de Moise Kean (46ème) et Kylian Mbappé (74ème), qui ont quitté de manière précoce leurs coéquipiers. Que les fans parisiens se rassurent toutefois, cela ressemblait vraiment à de la précaution.