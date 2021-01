L1 - Le PSG fait le travail face à Brest (analyse et notes)

Le Paris Saint-Germain a fait le travail face à Brest (3-0) pour la première de Mauricio Pochettino au Parc des Princes. Les Parisiens terminent la phase aller à la 2ème place, juste derrière l'Olympique Lyonnais (1 point de retard).

Ligue 1 - 19e Journée Paris 3 - 01 - 0 Brest M. Kean 16'

M. Icardi 81'

Pablo Sarabia 83'



LE FAIT DU MATCH

Brest craque en deux minutes ! Que ce soit côté parisien ou brestois, les derniers remparts ont été super précieux à l'image des 7 parades de Larsonneur et des 2 arrêts de Navas. Le premier a eu beaucoup de travail mais il a écoeuré pas mal de Parisiens, à l'image d'une frappe d'Icardi (78ème),ou de deux arrêts sur Mbappé (50ème, 60ème). Pour autant, Brest va craquer dans les dix dernières minutes en encaissant deux buts coup sur coup, par Icardi et Sarabia. Le score est sévère pour les Brestois, ambitieux et séduisants dans le jeu.

LES BUTS

1-0 (16ème) : sur un corner botté depuis la gauche, Marquinhos coupe de la tête au premier poteau. Sa belle reprise rebondit devant Mbappé sur le poteau opposé, mais le ballon revient sur Kean, qui conclut de près de la tête !

2-0 (81ème) : côté gauche, Kylian Mbappé dépose Pierre-Gabriel avec une série de dribbles avant de centrer en retrait pour Mauro Icardi. Fraîchement entré en jeu, l'Argentin marque d'une reprise limpide du pied droit au point de penalty.

3-0 (83ème) : les changements de Pochettino font mouche ! Marquinhos joue long vers Icardi. L'Argentin sert rapidement Sarabia dans la course, qui progresse jusqu'à l'entrée de la surface et tente une frappe limpide et croisée du gauche. Larsonneur ne parvient pas à sortir le ballon !

L'HOMME DU MATCH

Keylor Navas (PSG) : comme souvent cette saison, le gardien costaricien a sorti une grosse prestation pour s'offrir un clean sheet. Dès les premières minutes, il repousse une frappe de Romain Faivre (5ème), avant d'effectuer une bonne sortie dans les pieds de Cardona (30ème). Vigilant, Navas a permis aux siens d'assurer la victoire.

LES CONSÉQUENCES

Mauricio Pochettino réussit sa première au Parc des Princes. Après une première demi-heure assez intéressante des Parisiens, avec des courses à haute intensité, du pressing, et quelques bonnes phases offensives, les Rouge-et-Bleu ont eu plus de mal par la suite pour gérer les bonnes sorties de balle brestoise. Le craquage du SB29 dans les dix dernières minutes a finalement permis à Paris de s'offrir une fin de match facile.

Chez les Brestois, le score peut paraitre difficile à encaisser. Comme lors de chaque match, la bande d'Oliver Dall'Oglio a joué son jeu, peu importe l'adversaire, et s'est créée pas mal d'occasions. Mais face à un bon Navas, le SB29 n'a rien pu faire et a craqué en fin de match... Un match d'apprentissage pour les jeunes Ti-Zefs.