L1 - Le PSG répond au MHSC par une manita (analyse et notes)

Ce samedi après-midi, à l'occasion de la 22ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain n'a pas eu à forcer son talent pour étriller le Montpellier Hérault Sport Club (5-0), trop rapidement réduit à dix (17ème) suite à l'exclusion de son gardien de but.

Ligue 1 - 22e Journée Paris 5 - 03 - 0 Montpellier Pablo Sarabia 8'

A. Di María 41'

D. Congré (CSC) 44'

K. Mbappe Lottin 57'

L. Kurzawa 65'



LE FAIT DU MATCH

Allumer le feu... et prendre l'eau ! Dans une interview accordée vendredi à nos confrères du quotidien Le Parisien, Andy Delort, l'attaquant pailladin, est revenu sur son accrochage avec Neymar lors du dernier MHSC-PSG à La Mosson, rajoutant au passage une belle couche sur Leandro Paredes. "Il n’a pas besoin de chambrer ses adversaires. (...) Je lui ai reproché son attitude un peu hautaine. Il me tenait à cœur de lui dire en face. Zlatan pouvait faire des déclarations dans les médias, mais sur un terrain, lui était hyper respectueux. On verra comment il me regarde (...) Le pire, c'est Paredes. C'est incroyable comment il parle. Il insulte tout le monde sur un terrain. Et pourtant il s'appelle Paredes. Pas Neymar...", a ainsi déclaré le numéro 9 à la veille de la rencontre. Du bon "trashtalking", certes, mais il n'était peut-être pas de très bon aloi d'apporter un surplus de motivation aux protégés de Thomas Tuchel. Ce dernier attendait de ses hommes qu'ils donnent "une réponse sportive", sur le terrain. Gageons que le technicien allemand doit être satisfait, Andy Delort et le MHSC un peu moins...

LES BUTS

1-0 (8ème) : Paris démarre fort ! Neymar percute dans l'axe du terrain mais est stoppé par Damien Le Tallec devant la surface pailladine. Le ballon parvient finalement jusqu'à Pablo Sarabia, qui, d'une magnifique frappe enroulée du droit, envoie le cuir dans la lucarne gauche de Dimitry Bertaud. C'est le troisième but inscrit cette saison en Ligue 1 par l'ancien joueur du FC Séville.

2-0 (41ème) : Le break pour Paris ! Après une belle combinaison avec Pablo Sarabia, Angel Di Maria est retrouvé à droite de la surface. D'un subtil piqué, l'Argentin fait mouche et remporte son duel face à Mathis Carvalho. C'est la septième réalisation marquée cette saison en Ligue 1 par "El Fideo".

3-0 (44ème) : Paris s'envole, le MHSC coule ! Corner bien frappé de la droite par Angel Di Maria. Au premier poteau, Téji Savanier essaye de dégager le ballon d'une reprise. Son dégagement est contré par le visage du malheureux Daniel Congré et termine au fond du but pailladin.

4-0 (57ème) : Kylian Mbappé participe au festival ! Sur une ouverture parfaite de Neymar, Kylian Mbappé profite du mauvais alignement de la défense du MHSC pour filer au but. D'une feinte de frappe, l'attaquant parisien se défait de Mathis Carvalho avant de pousser tranquillement le cuir dans les filets. C'est le quatorzième but de Kylian Mbappé en Ligue 1 au cours de cette saison 2019-2020.

5-0 (65ème) : La manita est là ! À nouveau lancé sur la gauche de la surface par Neymar, Kylian Mbappé, en bout de course, décoche un centre-tir vers le but. Sa tentative est repoussée par Mathis Carvalho mais le ballon revient dans les pieds de Layvin Kurzawa. D'une lourde reprise du gauche, le latéral parisien expédie le ballon dans les filets. C'est le tout premier but inscrit cette saison en championnat par le numéro 20 des Rouge-et-Bleu. Sa dernière réalisation remontait au 20 février 2019 lors d'une large victoire (5-1) obtenue aux dépens... de Montpellier.

L'HOMME DU MATCH

Neymar (PSG). Face au MHSC, le Brésilien a confirmé sa très grande forme du moment. Malgré un traitement rugueux et un avertissement pour contestation (38ème), il a mené avec brio le jeu de son équipe (128 ballons touchés) et s'est montré décisif (4 passes clés, 1 passe décisive, 2 grosses occasions créées). Avec un peu plus d'adresse, il aurait même pu marquer sur un bon service de Kylian Mbappé (47ème).

LES CONSÉQUENCES

Thomas Tuchel attendait une réponse sur le terrain, il a été servi ! Au Parc des Princes, Neymar et ses partenaires se sont régalés face à des Héraultais hors du coup. Avec cette large victoire, la troisième consécutive en Ligue 1 (la sixième toutes compétitions confondues), le Paris Saint-Germain conforte sa place de leader au classement (55 points) et compte provisoirement 13 unités d'avance sur l'Olympique de Marseille (42 points), deuxième.

Trop vite dépassés et trop rapidement réduits à dix après l'expulsion pour une faute de main hors de la surface de leur jeune gardien Dimitry Bertaud, les joueurs du MHSC ont pris l'eau au Parc des Princes. Une après-midi cauchemardesque à très vite oublier pour les protégés de Michel Der Zakarian, qui ont même terminé à neuf suite à l'exclusion amplement méritée de Joris Chotard en fin de match (88ème). Suite à ce lourd revers, les Pailladins restent provisoirement à la quatrième place du classement (33 points) mais pourraient reculer en fonction des autres résultats. Un rebond sera fortement attendu face au FC Metz, dès mercredi soir (19 heures, Stade de La Mosson) pour le compte de la 23ème journée.