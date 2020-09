L1 - Le PSG s'impose avec la manière à Reims (résumé et notes)

Le PSG s'est imposé avec la manière face au Stade de Reims ce dimanche (2-0). Les Parisiens et les Rémois ont offert une jolie affiche pleine d'actions.

Ligue 1 - 5e Journée Reims 0 - 20 - 1 Paris 9' M. Icardi

Le Stade de Reims n'a pas eu le temps de regretter son parcours en Ligue Europa. Éliminés jeudi au troisième tour préliminaire de C3, les Champenois ont enchaîné un deuxième gros match avec la réception du PSG. Et dès les premières minutes, les locaux ont compris que le PSG s'était déplacé avec l'envie de bien faire. Dans un 4-1-4-1 avec Neymar en tant que relayeur gauche, les Parisiens ont sorti une grosse première mi-temps, bien aidés, il faut le dire, par l'envie de jouer au ballon côté rémois. Les spectateurs du stade Auguste Delaune ont donc assisté à une très belle rencontre, rythmée et avec un niveau technique assez élevé.

Neymar profite des espaces

Les espaces laissés par les Champenois ont permis à Neymar de s'exprimer, lui qui revenait de deux matchs de suspension pour son coup de chaud lors du Classique. Dès la sixième minute, le Ney, sur un contre, sert au dernier moment Mbappé, qui manque son duel face à Rajkovic. Deux minutes plus tard, les Rémois alertent aussi Navas, sur une frappe lointaine de Chavalerin (8ème). Toutefois, au bout de la dixième minute, le PSG prend l'avantage avec un très beau mouvement collectif. Neymar, dans le coeur du jeu, trouve Mbappé, lui aussi lancé dans l'axe. Le numéro 7 sert alors Mauro Icardi, qui réalise le mouvement juste avant de croiser sa frappe petit filet opposé (10ème).

Ce but permet à la rencontre de se débrider encore un peu plus et Neymar monte clairement en régime. Le Brésilien est dans tous les bons coups dans ce rôle de relayeur (106 ballons touchés, 85% de passes réussis, 4 passes clés) et enchaîne les dribbles (5 réussis) dont lui seul a le secret. Juste avant la pause, il est d'ailleurs à deux doigts d'inscrire un but mémorable, en réalisant un double contact petit pont sur Foket mais sa frappe, au terme d'une longue course, effleure le poteau de Rajkovic (43ème). À la mi-temps, les Parisiens, qui ont manqué plusieurs occasions notables (Di Maria 16ème, Icardi 17ème), ont le pied sur le ballon avec 69% de possession.

Le PSG punit Reims

Pour autant, les Rémois restent bel et bien dans la partie et ne vont pas changer leur manière de jouer au retour des vestiaires. Boulaye Dia est d'ailleurs tout proche d'égaliser mais sa frappe touche le poteau de Keylor Navas (61ème). Mais à force de vouloir égaliser, les Rouge-et-Blanc se découvrent et le PSG rappelle aux Rémois son efficacité en doublant la mise grâce à Icardi une poignée de secondes plus tard. L'attaquant argentin, en difficulté ces dernières semaines, marque sur un service de Mbappé à la limite du hors-jeu (63ème). Les Parisiens sont même tout proche d'inscrire un troisième but avec un contre où Neymar, Icardi, Mbappé et Di Maria partent à l'assaut des cages adverses. Toutefois, Rajkovic reste plus que vigilant et détourne la frappe de Mbappé (67ème). Mbappé, en fin de match, manque aussi l'immanquable sur un service de Sarabia (82ème). Si le PSG a vendangé de grosses occasions en deuxième mi-temps, les ratés sont, finalement, sans conséquences.

Pour offrir un match plaisant, il faut forcément 22 acteurs et le Stade de Reims n'a pas démérité ce dimanche à domicile. Malgré un match joué jeudi jusqu'aux prolongations, les hommes de David Guion n'ont pas faibli dans les efforts, seulement dans le dernier geste avec le poteau de Mbuku. Moreto Cassama, très actif au milieu de terrain, a montré la voie à ses coéquipiers et les Rémois devront garder le même état d'esprit dans les prochaines semaines. Reims n'a pas encore gagné en Ligue 1, mais le club progresse semaine après semaine ! Paris, de son côté, enchaîne une troisième victoire consécutive en Ligue 1, après avoir perdu face à Lens (0-1) et Marseille (0-1).