L1 - Le PSG s'impose sans briller face à Nîmes (analyse et notes)

Le Paris Saint-Germain s'est largement imposé 3-0 face à Nîmes, ce mercredi dans le cadre de la 23ème journée. Angel Di Maria a ouvert la marque avant d'offrir un caviar à Sarabia en première mi-temps. À 20 minutes du terme, Kylian Mbappé s'est offert une sublime frappe enroulée pleine lucarne. Les Parisiens n'ont toutefois pas été très brillants...

Ligue 1 - 23e Journée Paris 3 - 02 - 0 Nîmes A. Di María 18'

Pablo Sarabia 36'

K. Mbappe Lottin 68'



LE FAIT DU MATCH

Nîmes a eu des occasions. Après avoir largement dominé la première mi-temps, les Parisiens sont revenus des vestiaires transformés. Beaucoup moins précis, les hommes de Mauricio Pochettino ont hiberné pendant une vingtaine de minutes, laissant libre court aux Nîmois de créer du jeu : 6 tirs. Heureusement pour les Franciliens, les Crocos n'ont pas réussi à marquer durant leur temps fort, et Mbappé a punit ses adversaires sur la première frappe parisienne de la 2nde mi-temps (68ème). En fin de match, Moussa Koné a perdu un duel à bout portant face à Sergio Rico (86ème)... En première mi-temps aussi, Nîmes a eu une grosse occasion mais le portier espagnol a sorti une autre parade réflexe, cette fois sur une tête de Fomba aux six mètres.

LES BUTS

1-0 (18ème) : côté droit, Lamine Fomba tente une passe en arrière plein axe pour Florian Miguel. Angel Di Maria anticipe parfaitement, intercepte le ballon et marque d'un plat du pied devant Baptiste Reynet !

2-0 (36ème) : le PSG est à l'attaque et Angel Di Maria dépose un caviar dans la surface grâce à sa patte gauche. Pablo Sarabia croise sa course et vient piquer au premier poteau, en devançant Burner. La tête de l'Espagnol est imparable !

3-0 (68ème) : Mbappé donne de l'air au PSG ! À 30 mètres des cages, Leandro Paredes sert Mbappé légèrement sur la gauche. À l'entrée de la surface, le Français décale légèrement la balle avant d'enrouler une superbe frappe pleine lucarne qui laisse Reynet sans réaction !

L'HOMME DU MATCH

Leandro Paredes (PSG) : depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino, il a très souvent les clés de l'organisation du jeu parisien, encore plus avec l'absence de Marco Verratti. Le numéro 8 du PSG a été très utile dans l'utilisation du ballon (128 ballons touchés, 105 passes réussies (90%), 1 passe clé en 80 minutes). À la récupération aussi, il a été efficace avec 1 dégagement, 2 tirs contrés, 1 interception, 2 tacles.

LES CONSÉQUENCES

Après la défaite dans le temps additionnel à Lorient dimanche (2-3), le PSG retrouve le goût de la victoire. Dominateurs en première mi-temps, les Parisiens ont eu une deuxième mi-temps plus compliquée. Toutefois, les hommes de Mauricio Pochettino ont calmé les ardeurs des Crocos avec le but de Mbappé à 20 minutes de la fin. Le PSG, toujours troisième de L1, retrouve de la confiance avant d'aller à Marseille dimanche.

Côté Nîmois, on enchaîne une deuxième défaite consécutive, après celle survenue contre Angers dimanche. Les Crocos, derniers de L1, ont désormais 4 points de retard sur Lorient, le barragiste, et accueillent Monaco dimanche. Un nouveau match difficile.