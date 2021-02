L1 - Le PSG s'offre le 100ème Classique face à l'OM (résumé et notes)

Le Paris Saint-Germain s'offre le 100ème Classique de l'histoire, ce dimanche, au Stade Vélodrome. Les Parisiens ont fait le job en première mi-temps, en inscrivant deux buts par Mbappé et Icardi.

Ligue 1 - 24e Journée Marseille 0 - 20 - 2 Paris 9' K. Mbappe Lottin

24' M. Icardi



Troisième manche de la saison entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Après la victoire surprise des Phocéens au Parc des Princes en septembre dernier (0-1), puis la revanche lors du Trophée des Champions en janvier (2-1), la belle était organisée ce dimanche soir au Stade Vélodrome, pour la 24ème journée de Ligue 1. Et très tôt dans le match, les Parisiens ont pris l'ascendant grâce à un contre express bouclé par Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé débloque rapidement le Classique

Sur un corner dégagé par la défense parisienne, Marco Verratti gagne son duel de la tête avec Valentin Rongier. Mauro Icardi transmet dans la foulée à Angel Di Maria, qui porte le ballon sur une dizaine de mètres. Là, l'Argentin lance en profondeur Kylian Mbappé, parti à la limite du hors jeu, qui résiste au retour d'Hiroki Sakai. L'attaquant français finit du pied gauche sur le côté fermé de Steve Mandanda. Un coup derrière la tête terrible des Marseillais, qui étaient pourtant assez bien dans la rencontre. Pourtant, les locaux ne sont pas dans une bonne passe ces derniers temps puisqu'ils n'ont pas goûté à la victoire depuis 5 matchs et ont même perdu leur entraîneur André Villas-Boas, qui a démissionné.

Pour autant, les Phocéens de Nasser Larguet se montrent assez offensifs, mais les bonnes interventions de Kimpembe (15ème) et Verratti (19ème) sur Thauvin sont précieuses. Sergio Rico s'illustre aussi par des parades face à Rongier (22ème) et Gueye (23ème). Mais finalement, le PSG va mettre le deuxième but à la 25ème minute, au terme d'une action construite et bien aidée par le manque d'organisation marseillais. Après un début de contre, les Parisiens posent la balle côté gauche vers Kylian Mbappé. L'attaquant français lâche sa balle et le cuir revient côté droit, dans les pieds de Florenzi. L'Italien adresse un centre fort au premier poteau pour Icardi, qui coupe devant Alvaro. Sa tête en arrière, visiblement touchée par le défenseur phocéen, lobe Steve Mandanda et vient se loger dans le petit opposé (25ème). Après la demi-heure de jeu, c'est au tour de Leandro Paredes de trouver le poteau gauche de Steve Mandanda sur une reprise limpide (32ème). Au final, l'OM a eu la possession dans cette première mi-temps (56%), mais le PSG a été terriblement efficace.

Le PSG aurait pu hériter de deux pénaltys

Au retour des vestiaires, une grosse alerte arrive rapidement sur les cages parisiennes, avec une grosse faute de main de Sergio Rico sur une frappe de Kamara. Heureusement pour la doublure de Navas, absent pour une blessure aux adducteurs, le ballon file en corner (50ème). Pour le reste, les Parisiens verrouillent assez bien la surface, à l'image du retour de Kurzawa sur Thauvin (61ème). Avant ça, les Marseillais n'étaient pas loin d'encaisser le troisième but sur une tentative de Mauro Icardi dans la surface. Mais l'Argentin, accroché dans la surface par Hiroki Sakai, ne peut pas reprendre le ballon, mais la possible faute n'est pas assez grosse aux yeux de l'arbitrage vidéo pour alerter M.Bastien (60ème).

Cinq minutes plus tard, le nouveau feuilleton du football français, à savoir le duel Neymar-Alvaro, a de nouveau lieu avec l'entrée en jeu du numéro 10 parisien. Sur l'un de ses premiers ballons, le Brésilien fait déjà des merveilles côté droit en éliminant Alvaro avant de partir dans la surface de réparation. Là, le défenseur espagnol tente de tacler par derrière, et touche les jambes de Neymar, qui s'effondre. Le Marseillais hurle de douleur, après une grosse torsion au genou, et évite le pénalty (69ème). Une nouvelle décision qui peut surprendre.

Le solide défenseur reprend tout de même sa place et serre les dents pendant une dizaine de minutes, le temps d'effectuer un dernier sauvetage sur une passe de Mbappé pour Neymar (77ème). La fin de match est plutôt tranquille pour les Franciliens, qui ratent encore une balle de 3-0 après un mauvais contrôle de Sarabia (84ème). La sale soirée se termine mal pour Dimitri Payet, exclu après un geste non contrôlé de Dimitri Payet pour Marco Verratti (90+1ème). Le Français tente de récupérer le ballon devant l'Italien mais touche uniquement la hanche du Parisien. Au final, un PSG réaliste a marqué sur ses deux seules frappes cadrées, mais a tout de même concédé quelques occasions (7 frappes pour l'OM, 3 cadrées). Au classement, Paris reste troisième, à 3 points de Lille (leader). L'OM, de son côté, est 9ème...