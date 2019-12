L1 - Le PSG sacré champion d'automne ce week-end si...

Le titre de champion d'automne devrait, sauf accident, revenir au PSG dès ce week-end.

Le PSG aura l'occasion ce week-end d'être sacré, pour la troisième fois consécutive, champion d'automne en Ligue 1. Ce titre honorifique, qui lui a échappé le week-end dernier en raison de la victoire de Marseille sur Bordeaux, lui reviendra dès samedi en cas de faux-pas de l'OM sur le terrain de Metz en milieu d'après-midi (17h30).

Si les hommes de Villas-Boas, qui comptent actuellement cinq longueurs de retard sur le PSG, ne l'emportent pas en Moselle, les joueurs de la capitale seront assurés de passer les fêtes en haut du podium. En cas de victoire phocéenne, les Parisiens n'auraient besoin que d'un nul à Saint-Etienne dimanche (21h). Les Marseillais reviendraient à trois points mais l'énorme différence au goal-average (+26 pour le PSG, +6 pour l'OM) paraîtrait difficilement surmontable en deux journées.

Le PSG champion d'automne après la 18e journée si...

Marseille ne gagne pas à Metz

Marseille gagne à Metz et Paris récolte au moins un point à St-Etienne

Quoiqu'il arrive, la différence entre le leader à la trêve et son dauphin sera moins importante que l'année dernière à pareille époque. Après 19 journées, le Paris St-Germain comptait déjà dix-neuf points d'avance sur Lille, qui avait d'ailleurs terminé second cinq mois plus tard. La dernière fois que le titre de champion d'automne a échappé au PSG, lors de la saison 2016-2017, c'est Nice qui en avait profité en devançant Monaco, futur vainqueur, de deux unités.