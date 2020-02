L1 - Le PSG se fait peur à Nantes ! (résumé et notes)

Le PSG, plombé par une erreur de Presnel Kimpembe à l'entrée dans la dernière demi-heure, s'est imposé dans la douleur à Nantes, ce mardi dans le cadre de la 23e journée de L1.

Ligue 1 - 23e Journée Nantes 1 - 20 - 1 Paris M. Simon 68'

29' M. Icardi

57' T. Kehrer



Ça aurait fait mauvais genre. Trois jours après son récital face à Montpellier (5-0) et à deux semaines jour pour jour de son 8e de finale de Champions League à Dortmund, le PSG a failli briser sa série de six victoires consécutives (toutes compétitions confondues) à Nantes, ce mardi. Malgré une maîtrise évidente pendant plus d’une heure de jeu, concrétisée par les buts de Mauro Icardi (29ème) et Thilo Kehrer (57ème), les champions de France ont perdu le fil dans le dernier tiers du match. Moses Simon en a profité pour réduire le score, bien aidé par Presnel Kimpembe qui a cru pouvoir se permettre une passe aérienne, derrière la jambe d’appui, en position de dernier défenseur (68ème)...

L’attaquant nigérian, véritable poison pour la défense parisienne, n’était pas loin de s’offrir un doublé décisif en toute fin de match, mais Keylor Navas a réalisé la sortie qu’il fallait pour préserver le score (87ème). Entré en jeu au début du temps fort nantais, Renaud Emond s’est lui aussi montré aux avants postes, mais a manqué d’efficacité à deux reprises (79ème, 90ème+2). "Sur le terrain, on sentait qu'on était toujours en contrôle et en confiance", confiera Kehrer après le coup de sifflet final, au micro de Canal Plus. Vu le manque de sérénité affiché par l'arrière-garde rouge-et-bleu, on n'est pas dans l'obligation de le croire...

Mbappé a poussé, Di Maria a rayonné

Avant ce trou d'air, le PSG avait donc pris la pleine mesure de son adversaire. Très attendu après sa brouille avec Thomas Tuchel le week-end dernier, Kylian Mbappé avait visiblement envie de se montrer et s’est très vite mis en action. Détonateur de l’action amenant l’ouverture du score d’Icardi, il a fait vivre un calvaire à Percy Prado, dépassé à chacune de ses accélérations dévastatrices. Cette bonne volonté, néanmoins, confinait parfois avec l’excès d’individualisme, et on pourra aussi reprocher au Tricolore un certain déchet, dans ses passes (82% de précision) mais aussi devant le but (1 tir cadré sur 4), comme ce lob raté devant Petric (15ème) ou cette frappe contrée sur sa ligne par Wagué, alors que le gardien nantais était éliminé (75ème).

Tous les regards étaient rivés sur le numéro 7 parisien, mais c’est un autre membre des quatre fantastiques qui a brillé. Pas Neymar, blessé aux côtes, ni Icardi, auteur de son premier but depuis près d’un mois, mais Angel Di Maria. L’ouverture du score lui aurait d’ailleurs été attribuée si son compatriote n’avait pas dévié involontairement sa reprise du bon centre à ras-de-terre de Mbappé. Très actif, il a laissé le couloir droit à Thomas Meunier pour se positionner dans le coeur du jeu, où il s’est montré très disponible dans les intervalles (85 ballons touchés). La plupart des offensives parisiennes sont logiquement passées par sa patte gauche (7 passes avant un tir), encore décisive pour déposer un corner sur la tête de Kehrer et permettre au PSG de creuser l'écart. Avec le recul, il fallait bien ça pour éviter un couac à la Beaujoire.