L1 - Le PSG se relance face à Lorient (analyse et notes)

Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0 face à Lorient ce mercredi, dans le cadre de la 15e journée de L1. Une victoire qui va faire du bien pour les Parisiens, avant d'affronter Lille dimanche.

Ligue 1 - 15e Journée Paris 2 - 00 - 0 Lorient K. Mbappe Lottin (P.) 51'

M. Kean 61'



LE FAIT DU MATCH

Pénalty pour le PSG et carton rouge pour Lorient. La double peine fait très mal pour Lorient. Très intéressants en première mi-temps, en laissant très peu d'espace aux Parisiens et en se montrant menaçants sur les phases offensives, les Merlus vont faire une erreur qu'ils vont payer au prix fort. Sur un ballon en profondeur de Rafinha, Mbappé est bousculé dans la surface et hérite d'un pénalty. Gravillon, auteur de la faute, est sanctionné d'un carton rouge et cette infériorité numérique va permettre au PSG de se mettre en confiance. Résultat, les Parisiens ont inscrit un deuxième but rapidement et ont été moins inquiétés défensivement. Même si Rico doit sortir une double parade à la 65ème...

LES BUTS

1-0 (51ème) : Kylian Mbappé se fait justice lui-même. Bousculé dans la surface de réparation par Gravillon, Kylian Mbappé prend ses responsabilités pour débloquer le match sur pénalty. D'un plat du pied puissant, il tire hors de portée de Paul Nardi.

2-0 (61ème) : plein axe, Rafinha réussit une passe chirurgicale entre deux défenseurs lorientais dans l'espace et dans la surface pour Moise Kean. L'attaquant italien croise sa frappe sans contrôle du pied droit. Le PSG fait le break.

L'HOMME DU MATCH

Rafinha (PSG) : moins en vue en première mi-temps, le Brésilien a distribué deux passes clés sur les buts parisiens. Il lance d'abord Mbappé dans la profondeur pour le pénalty, avant d'offrir un caviar à Moise Kean. Le Brésilien a profité du bon travail défensif d'Idrissa Gueye pour s'occuper uniquement de l'animation offensive.

LES CONSÉQUENCES

Le PSG se rassure, du moins au niveau du résultat. Après la défaite contre Lyon dimanche (1-0), les hommes de Thomas Tuchel se sont remis la tête à l'endroit face à Lorient. Toutefois, les Parisiens ont encore proposé une première mi-temps indigeste et ont été aidés en deuxième mi-temps par l'exclusion de Gravillon. À noter qu'un nouveau blessé rejoint l'infirmerie parisienne : Danilo, sorti sur blessure dès la 11ème minute et remplacé par Timothé Pembélé, très intéressant. Avec cette victoire, Paris reprend la deuxième place à l'OL, puisque les Gones ont été accrochés par Brest.

Côté Lorientais, cette défaite va être difficile à avaler. Solides en première mi-temps, les Merlus ont vu leur match basculer au début du deuxième acte, avec l'exclusion sévère de Gravillon. Ces derniers ont pourtant eu des occasions, que ce soit en début de match ou même à la fin avec Grbic qui a trouvé le poteau. Au classement, Lorient est 18ème.