L1 - Le PSG souffre mais s'impose à Bordeaux (analyse et notes)

Le PSG a arraché une victoire difficile mais importante sur la pelouse de Bordeaux ce mercredi. Pablo Sarabia, en première mi-temps, a permis aux Parisiens de s'imposer, même si la deuxième mi-temps a été plus délicate.

Ligue 1 - 28e Journée Bordeaux 0 - 10 - 1 Paris 20' Pablo Sarabia



LE FAIT DU MATCH

Un PSG aux deux visages. Privés de nombreux cadres comme Neymar, Mbappé, Moise Kean, Marco Verratti ou encore Leandro Paredes, les Parisiens, en mission pour retrouver la première place et emmenés par un bon Rafinha, ont montré un très beau visage en première mi-temps. Disciplinés et sérieux, les Rouge-et-Bleu ont logiquement pris l'avantage grâce à Sarabia. Toutefois, au retour des vestiaires, tout a changé et Bordeaux a retrouvé quelques idées en attaque. Ben Arfa, entré en cours de jeu, a d'ailleurs eu une grosse action dès la 69ème, mais son tir file directement en 6 mètres. Dominés dans le second acte, les joueurs de la capitale ont tenu bon pour repartir avec trois points importants dans la course au titre.

LE BUT

0-1 (20ème) : Sur un ballon récupéré haut, Rafinha prend le relais dans l'axe et décale à gauche pour Gueye qui déborde et joue en retrait dans la surface pour Sarabia. L'Espagnol s'emmène le ballon et croise du pied gauche pour trouver le petit filet opposé.

L'HOMME DU MATCH

Presnel Kimpembe (PSG) : très précieux dans ses interventions, le défenseur parisien a permis à ses coéquipiers de récupérer les trois points. 3 duels gagnés, 1 dégagement, 1 interception, 3 tacles, Kimpembe a eu du travail !

LES CONSÉQUENCES

Le PSG gagne sans briller. S'ils ont réalisé une bonne première mi-temps, les Franciliens ont clairement levé le pied dans le second acte, la faute à des Bordelais mieux inspirés. Les hommes de Mauricio Pochettino ont fait le dos rond même s'ils ont beaucoup souffert. Keylor Navas, en toute fin de match, a notamment sorti une parade réflexe face à Briand (90ème).

Côté Bordelais, cette défaite peut être encourageante au niveau du jeu produit, mais elle est dure à encaisser au niveau du classement. En effet, les Girondins chutent de deux places au classement (15èmes) et viennent d'enchainer un septième match sans victoire en L1.