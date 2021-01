L1 - Le PSG surclasse un Montpellier réduit à dix (analyse et notes)

Le Paris Saint-Germain a dominé Montpellier (4-0) ce vendredi soir lors de l'ouverture de la 21ème journée de Ligue 1. Les Montpelliérains ont été réduits à dix tôt dans le match (18ème) et ont tenté autant que possible d'éviter l'humiliation avant de craquer à l'heure de jeu. Mbappé (34ème, 63ème), Neymar (60ème) et Icardi (61ème) sont les buteurs de la rencontre.

LE FAIT DU MATCH

Un carton rouge déterminant. La rencontre avait commencé depuis seulement un peu plus d'un quart d'heure de jeu quand les Montpelliérains ont été réduits à dix (18ème). Lancé parfaitement en profondeur par Paredes, Kylian Mbappé se retrouve en face à face avec Jonas Omlin. Sur son contrôle, l'international français se décale le ballon et le portier du MHSC vient faucher l'attaquant parisien. Alors qu'il avait adressé dans un premier temps un carton jaune, l'arbitre de la rencontre expulsera finalement le gardien suisse après avoir consulté la VAR. Suite à ce carton rouge, les hommes de Michel Der Zakarian sont restés regroupés derrières et ont tenté tant bien que mal de conserver le score de parité jusqu'à l'ouverture du score de Mbappé (34ème).

LES BUTS

1-0 (34ème) : Le PSG ouvre le score ! Neymar sert Di Maria entre les lignes montpelliéraines qui adresse un caviar pour Kylian Mbappé. Le champion du monde se présente face à Dimitry Bertaud et ajuste d'une somptueuse balle piquée le gardien du MHSC.

2-0 (60ème) : Le PSG fait le break ! Sur une sublime transversale, Marco Verratti trouve Mbappé dans la surface qui sert Neymar en retrait. La star parisienne ouvre son pied et trompe le portier montpelliérain.

3-0 (61ème) : Et de trois pour le PSG ! Florenzi est servi sur le côté droit, il déborde et centre pour Icardi. L'international argentin contrôle et enchaîne d'une frappe puissante qui vient se placer sous la barre transversale.

4-0 (63ème) : Le doublé pour Mbappé ! Plein axe, à trente mètres de la surface, Neymar n'est pas attaqué. Il accélère et sert Mauro Icardi qui décale sur sa gauche et offre un caviar à Kylian Mbappé. L'ancien monégasque n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets pour inscrire son second but de la soirée.

L'HOMME DU MATCH

On a retrouvé Mbappé. Après des semaines de prestations en demi-teintes, l'international français a livré une copie quasi-parfaite face à Montpellier. En plus d'être impliqué sur trois des quatre buts parisiens, l'attaquant de 22 ans est à l'origine de l'expulsion de Jonas Omlin. Kylian Mbappé s'est appliqué à faire ce qu'il sait faire de mieux : être décisif. Sur chacun de ses ballons, le numéro sept parisien mettait en alerte la défense la défense montpelliéraine. Excellente performance du numéro sept du PSG.

LES CONSÉQUENCES

Le Paris Saint-Germain prend trois points et met la pression sur ses concurrents au titre de champion de France. Les Parisiens conservent leur place de leaders (1er, 45 points) et prennent trois points d'avance sur le LOSC et cinq sur l'Olympique Lyonnais. La soirée aurait pu être parfaite mais Mauricio Pochettino a perdu Keylor Navas (46ème) et Marquinhos (51ème) qui sont sortis sur blessure.

Montpellier enchaine un septième match sans victoire et ça commence à se voir au classement. Les hommes de Michel Der Zakarian (11ème, 28 points) ont quitté la première partie de tableau et pourrait continuer de dégringoler. Selon les autres résultats du week-end, les Montpelliérains pourraient se retrouver à la douzième place dimanche soir. Florent Mollet est sortie sur blessure après un choc avec Neymar (34ème).