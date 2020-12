L1 - Le PSG vient à bout de Montpellier ! (analyse et notes)

À La Mosson, le PSG, certes remanié, s'est imposé 3 buts à 1 grâce à des buts de Dagba, Kean et Mbappé. Stephy Mavididi a réduit la marque pour Montpellier, qui a craqué en fin de match.

Ligue 1 - 13e Journée Montpellier 1 - 31 - 1 Paris S. Mavididi 41'

33' C. Dagba

77' M. Kean

91' K. Mbappe Lottin



LE FAIT DU MATCH

Pas de casse pour Paris et la victoire. Le PSG a longtemps été accroché par le Montpellier Hérault SC ce samedi soir. Si Thomas Tuchel a fait tourner son équipe, en laissant à Paris Kimpembe et Neymar, et en mettant sur le banc Mbappé (qui est entré en jeu) ou Marquinhos, les Parisiens ont ouvert la marque à la demi-heure de jeu avant de se faire suprendre juste avant la pause. Tout proche de la punition juste après le but, sur une frappe de Mavididi détournée à bout portant par Navas (43ème), le PSG a trouvé la faille en seconde grâce à Moise Kean (77ème). Mbappé, dans le temps additionnel, a inscrit son 100ème but. Thomas Tuchel peut se satisfaire de cette victoire étriquée à Montpellier et de repartir de l'Hérault sans aucun blessé.

LES BUTS

0-1 (33ème) : le PSG prend les devants. Côté gauche, Di Maria se défait de Junior Sambia avec un dribble et centre en retrait à ras de terre. Colin Dagba coupe au point de pénalty et surprend Omlin d'une petite reprise du gauche.

1-1 (41ème) : Montpellier égalise ! Rafinha pénètre dans la surface et tente sa chance avec une lourde frappe, détournée par Omlin. Le ballon revient sur Mollet et une belle action collective permet à Yun, dos au but à ses 35 mètres et chargé par Diallo, de trouver Mollet dans la profondeur. Le milieu accélère et passe le ballon à Laborde. L'attaquant dépose Kurzawa avant de centrer au second poteau pour Mavididi. Après une première tentative repoussée par Dagba de la main, l'Anglais trompe Navas, qui repousse le ballon mais ce dernier a franchi la ligne.

1-2 (77ème) : le coup de canon de Moise Kean ! Le MHSC lance un bon contre mais Dolly perd le ballon devant Rafinha au niveau de la ligne médiane. Le Brésilien lance Kean sur la droite, qui déboule dans la surface et décoche un surpuissant tir croisé qui trompe Omlin.

1-3 (90+1ème) : Kylian Mbappé atteint les 100 buts avec le PSG ! Entré en jeu à la 78ème minute, le natif de Bondy trouve la faille ! Côté gauche, Kurzawa, lancé par Di Maria, adresse un centre à ras de terre pour le Français, qui n'a plus qu'à marquer dans le but vide.

L'HOMME DU MATCH

Rafinha (PSG) : auteur d'une passe décisive, le milieu brésilien a profité du manque de pressing de Montpellier pour distribuer les bons ballons. L'ancien du Barça sort une grosse feuille de match avec 114 ballons touchés, 92% de passes réussies (82/89), 2 passes clés, 4 dribbles réussis, 15 duels au sol remporté, 8 tacles.

LES CONSÉQUENCES

Paris enchaîne. Après sa victoire face à Manchester United mercredi, les Parisiens ont fait le job à Montpellier en s'imposant 3-1. Thomas Tuchel a aussi profité de cette rencontre pour faire reposer certains cadres comme Marquinhos, Kimpembe, Neymar, en faisant tourner l'équipe. L'Allemand assure la première place de L1 et se tourne sur celle en LDC, à aller chercher mercredi.

Montpellier, de son côté, met fin à sa série de 4 victoires consécutives en L1. S'ils ont lutté à armes égales, les Pailladins se sont finalement inclinés face aux Parisiens. La faute à une deuxième mi-temps moins maitrisée défensivement, notamment en terme de gestion d'espace et de profondeur.