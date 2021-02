L1 - Le RC Lens arrache le match nul face à l'OM au terme d'un match renversant (analyse et notes)

Le RC Lens et l'Olympique de Marseille se quittent dos à dos (2-2) dans cette rencontre comptant pour la 23ème journée de Ligue 1. Florian Thauvin (37ème) et Arkadiusz Milik (45+2ème) sont les buteurs du côté des Phocéens. Florian Sotoca (46ème) et Facundo Medina (61ème) sont eux les seuls à avoir trouvé le chemin des filets chez les Lensois.

Ligue 1 - 23e Journée Lens 2 - 20 - 2 Marseille F. Sotoca 46'

F. Medina 61'

37' F. Thauvin

48' A. Milik



LE FAIT DU MATCH

Où sont passés les Marseillais en seconde période ? Si le jeu phocéen n'était pas très séduisant dans les quarante-cinq premières minutes, les hommes de Nasser Larguet se sont toutefois battus et n'ont jamais rechigné aux efforts défensifs pendant la première partie du match. Un visage bien différent de celui de la seconde mi-temps où les Olympiens étaient vraisemblablement restés aux vestiaires. Trop attentiste, l'OM voit les Lensois réduire le score seulement trente secondes après le retour de la pause. Touchés psychologiquement, les Marseillais n'ont par la suite fait que reculer jusqu'à l'égalisation de Florian Sotoca.

LES BUTS

0-1 (37ème) : L'ouverture du score de l'OM ! Alvaro Gonzalez contre une passe aux abords de la surface lensoise et le cuir retombe dans les pieds de Florian Thauvin. L'international français contrôle parfaitement le ballon et enchaine d'une limpide frappe du pied droit croisée qui vient toucher le poteau avant de rentrer dans les cages de Jean-Louis Leca

0-2 (45+2ème) : L'OM double la mise ! Dimitri Payet se charge d'un coup-franc plein axe à 30 mètres et met la ballon dans la boite. C'est repoussé par la défense lensoise sur Alvaro Gonzalez qui récupère une nouvelle fois le cuir puis vient centrer fort devant les cages. Milik plonge au second poteau et vient propulser le ballon au fond des filets.

1-2 (46ème) : La réduction du score lensoise ! Il aura fallu attendre seulement 30 secondes pour voir les Sang et Or relancer ce match ! Alors qu'il vient tout juste de rentrer, Kalimuendo travaille sur le côté gauche et centre à mis hauteur en direction de Sotoca qui frappe en première intention et allume la cage de Steve Mandanda.

2-2 (61ème) : Égalisation du RC Lens ! Depuis son côté droit et assez éloigné de la surface, Florian Sotoca adresse un superbe centre et trouve Facundo Medina. Parfaitement placé, il met son pied en opposition et caresse le ballon pour l'envoyer au fond des filets de Mandanda.

L'HOMME DU MATCH

Alvaro Gonzalez s'est découvert un nouveau poste. Alors qu'à la vue du onze de départ on imaginait l'Espagnol en cinquième défenseur ou bien en sentinelle, il s'est transformé en véritable numéro huit sur cette rencontre. L'ancien joueur de Villarreal ne s'est pas contenté de rester aux côtés de Boubacar Kamara et d'effectuer les efforts défensifs, il a à multiples reprises dépassé ses fonctions pour permettre aux siens de jouer plus haut et faire remonter le bloc équipe. Sur l'ouverture du score, il vient presser les Lensois et récupère un ballon à 25 mètres des cages de Jean-Louis Leca qui se transforme en passe décisive. Le défenseur de 31 ans est également à l'origine du second but olympien où il profite de son positionnement pour récupérer le cuir sur un coup-franc et servir idéalement Arkadiusz Milik. Excellente performance d'Alvaro Gonzalez.

LES CONSÉQUENCES

Le RC Lens obtient un point précieux et fait un pas de plus vers le maintien. Les Sans et Or restent devant leur adversaire du soir (7èmes, 35 points) et comptent désormais dix-huit points d'avance sur la place de barragiste.

L'Olympique de Marseille met fin à sa série de trois défaites consécutives mais continue de stagner au classement. Malgré ce match nul, le club phocéen (9ème, 33 points) reste encore très éloigné du podium. Les Marseillais comptent quinze points de retard sur la 3ème place.