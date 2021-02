L1 - Le RC Lens et le Stade Rennais se neutralisent au terme d'un match fermé (analyse)

Le duel du haut de tableau opposant le Racing Club de Lens au Stade Rennais FC, ce samedi soir dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 1, s'est soldé par un triste match nul et vierge (0-0). Disposées dans des schémas tactiques identiques, les deux formations se sont neutralisées malgré une domination globale des Artésiens.

Ligue 1 - 24e Journée Lens 0 - 00 - 0 Rennes

LE FAIT DU MATCH

L'énorme triple parade signée Alfred Gomis ! Dans leur antre fétiche, les Sang-et-Or ont débuté la partie tambour battant et ont très vite flirté avec l'ouverture du score. À la cinquième minute de jeu, le RCL s'est ainsi procuré une énorme opportunité de prendre les devants. Après un coup-franc botté par Clément Michelin, Arnaud Kalimuendo a hérité du ballon, puis a pénétré dans la surface. Après avoir très bien résisté à son défenseur, l'attaquant prêté par le Paris Saint-Germain a déclenché une frappe puissante du pied gauche. Vigilant, le dernier rempart breton s'est alors parfaitement interposé, avant de complètement dégoûter Issiaga Sylla, auteur de deux reprises consécutives à bout portant.

L'HOMME DU MATCH

Nayef Aguerd (Stade Rennais FC). Dans cette rencontre terne, le défenseur central des Rouge-et-Noir a rendu une copie solide. Rarement pris à défaut, il a fait et plutôt très bien fait le travail (6 dégagements, 2 interceptions, 4 tacles, 14 duels gagnés sur 16). Il a même essayé d'aider son équipe sur le plan offensif mais sa tentative taclée à la réception d'un coup-franc de Benjamin Bourigeaud n'a pas attrapé le cadre (47ème).

LES CONSÉQUENCES

Privé de son maître à jouer et leader technique, Gaël Kakuta, préservé et non inscrit sur la feuille de match, le RCL a eu du mal à déployer son jeu habituel. Disciplinés mais en manque de créativité, les Sang-et-Or ont malgré tout eu les meilleures occasions du match mais se sont d'abord heurtés à un Alfred Gomis décisif (5ème) puis au poteau qui a renvoyé le centre tendu de Clément Michelin (69ème). Les hommes de Franck Haise devront donc se contenter d'un tout petit point, qui leur permet toutefois d'étirer leur série d'invincibilité à trois rencontres (1 succès, 2 nuls) et les fait grimper en sixième position (36 points).

Le Stade Rennais FC est dans le dur depuis quelques sorties. Après seulement un point pris en deux réceptions (défaite face à Lille 0-1, nul contre Lorient 1-1), les Rouge-et-Noir n'ont pas rassuré sur la pelouse du Stade Bollaert-Delelis. Inoffensifs (un seul tir cadré, à la 9ème minute de jeu via Hamari Traoré), les protégés de Julien Stéphan ont eu une seule petite occasion, expédiée au-dessus du cadre par Serhou Guirrasy, pourtant parfaitement décalé par Martin Terrier (54ème). Suite à cette prestation d'ensemble décevante et ce résultat de parité plutôt heureux, les Bretons restent à la cinquième place (38 points) et pourraient voir le très haut du tableau s'éloigner encore un peu plus.